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В НАТО заявили о беспрецедентном росте оборонных расходов в Европе и Канаде - 18.06.2024, ПРАЙМ
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В НАТО заявили о беспрецедентном росте оборонных расходов в Европе и Канаде
В НАТО заявили о беспрецедентном росте оборонных расходов в Европе и Канаде - 18.06.2024, ПРАЙМ
В НАТО заявили о беспрецедентном росте оборонных расходов в Европе и Канаде
Страны-участницы Североатлантического альянса в Европе, а также Канада нарастили расходы на оборонные нужды на беспрецедентном уровне 18%, заявил генеральный... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T00:00+0300
2024-06-18T00:00+0300
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – ПРАЙМ. Страны-участницы Североатлантического альянса в Европе, а также Канада нарастили расходы на оборонные нужды на беспрецедентном уровне 18%, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Соединенных Штатах с президентом Джо Байденом. "Сегодня мы можем объявить новые данные по расходам на оборону, которые свидетельствуют о том, что страны Европы и Канада увеличили расходы на 18%, это крупнейший рост за десятилетия", - отметил генсек альянса.Он уточнил, что 23 союзника по итогам текущего года потратят 2% ВВП или более на нужды обороны. "Это демонстрирует наращивание расходов Европой и Канадой, которые, таким образом, берут на себя свою часть ответственности", - сказал он. Ранее Столтенберг сообщил, что свыше двадцати из 32 стран-членов НАТО будут тратить минимум 2% ВВП на оборону в текущем календарном году. На саммите в Вильнюсе в 2023 году страны альянса пришли к соглашению, что должны стремиться тратить минимум 2% ВВП на оборонные нужды.
https://1prime.ru/20240617/nato-849250972.html
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нато, йенс столтенберг
НАТО, Йенс Столтенберг
00:00 18.06.2024
 
В НАТО заявили о беспрецедентном росте оборонных расходов в Европе и Канаде

Генсек НАТО заявил о беспрецедентном росте расходов на оборону в Европе и Канаде

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – ПРАЙМ. Страны-участницы Североатлантического альянса в Европе, а также Канада нарастили расходы на оборонные нужды на беспрецедентном уровне 18%, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Соединенных Штатах с президентом Джо Байденом.
"Сегодня мы можем объявить новые данные по расходам на оборону, которые свидетельствуют о том, что страны Европы и Канада увеличили расходы на 18%, это крупнейший рост за десятилетия", - отметил генсек альянса.
Он уточнил, что 23 союзника по итогам текущего года потратят 2% ВВП или более на нужды обороны. "Это демонстрирует наращивание расходов Европой и Канадой, которые, таким образом, берут на себя свою часть ответственности", - сказал он.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
Более 20 стран НАТО потратят на оборону минимум 2% ВВП
Вчера, 19:04
Ранее Столтенберг сообщил, что свыше двадцати из 32 стран-членов НАТО будут тратить минимум 2% ВВП на оборону в текущем календарном году.
На саммите в Вильнюсе в 2023 году страны альянса пришли к соглашению, что должны стремиться тратить минимум 2% ВВП на оборонные нужды.
 
НАТОЙенс Столтенберг
 
 
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