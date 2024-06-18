https://1prime.ru/20240618/nato-849254448.html

В НАТО заявили о беспрецедентном росте оборонных расходов в Европе и Канаде

В НАТО заявили о беспрецедентном росте оборонных расходов в Европе и Канаде - 18.06.2024, ПРАЙМ

В НАТО заявили о беспрецедентном росте оборонных расходов в Европе и Канаде

Страны-участницы Североатлантического альянса в Европе, а также Канада нарастили расходы на оборонные нужды на беспрецедентном уровне 18%, заявил генеральный... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T00:00+0300

2024-06-18T00:00+0300

2024-06-18T00:00+0300

нато

йенс столтенберг

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – ПРАЙМ. Страны-участницы Североатлантического альянса в Европе, а также Канада нарастили расходы на оборонные нужды на беспрецедентном уровне 18%, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Соединенных Штатах с президентом Джо Байденом. "Сегодня мы можем объявить новые данные по расходам на оборону, которые свидетельствуют о том, что страны Европы и Канада увеличили расходы на 18%, это крупнейший рост за десятилетия", - отметил генсек альянса.Он уточнил, что 23 союзника по итогам текущего года потратят 2% ВВП или более на нужды обороны. "Это демонстрирует наращивание расходов Европой и Канадой, которые, таким образом, берут на себя свою часть ответственности", - сказал он. Ранее Столтенберг сообщил, что свыше двадцати из 32 стран-членов НАТО будут тратить минимум 2% ВВП на оборону в текущем календарном году. На саммите в Вильнюсе в 2023 году страны альянса пришли к соглашению, что должны стремиться тратить минимум 2% ВВП на оборонные нужды.

https://1prime.ru/20240617/nato-849250972.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, йенс столтенберг