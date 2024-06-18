https://1prime.ru/20240618/nato-849256392.html

Байден приветствовал усилия НАТО по поддержке Украины

Байден приветствовал усилия НАТО по поддержке Украины - 18.06.2024, ПРАЙМ

Байден приветствовал усилия НАТО по поддержке Украины

Североатлантический альянс прикладывает много усилий к поддержке Украины и укреплению партнерств в мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регион, заявил глава... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T06:45+0300

2024-06-18T06:45+0300

2024-06-18T06:45+0300

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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс прикладывает много усилий к поддержке Украины и укреплению партнерств в мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регион, заявил глава Белого дома Джо Байден, поприветствовав действия альянса.Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее провели встречу, в ходе которой обсудили проводимые блоком действия."Президент приветствовал шаги, которые союзники по НАТО предпринимают для поддержки Украины и по укреплению партнерств, включая Индо-Тихоокеанский регион", - сообщается в материале. Кроме того, Байден и Столтенберг обсудили рост оборонных расходов членов альянса с увеличением числа участников НАТО, которые нарастили показатель до двух процентов ВВП. Также отмечалось, что на грядущей конференции НАТО, который состоится в Вашингтоне в июне, участники договорятся нарастить финансовую и военную поддержку Киева, чтобы снизить нагрузку на США. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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