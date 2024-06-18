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Байден приветствовал усилия НАТО по поддержке Украины - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Байден приветствовал усилия НАТО по поддержке Украины
Байден приветствовал усилия НАТО по поддержке Украины - 18.06.2024, ПРАЙМ
Байден приветствовал усилия НАТО по поддержке Украины
Североатлантический альянс прикладывает много усилий к поддержке Украины и укреплению партнерств в мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регион, заявил глава... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T06:45+0300
2024-06-18T06:45+0300
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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс прикладывает много усилий к поддержке Украины и укреплению партнерств в мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регион, заявил глава Белого дома Джо Байден, поприветствовав действия альянса.Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее провели встречу, в ходе которой обсудили проводимые блоком действия."Президент приветствовал шаги, которые союзники по НАТО предпринимают для поддержки Украины и по укреплению партнерств, включая Индо-Тихоокеанский регион", - сообщается в материале. Кроме того, Байден и Столтенберг обсудили рост оборонных расходов членов альянса с увеличением числа участников НАТО, которые нарастили показатель до двух процентов ВВП. Также отмечалось, что на грядущей конференции НАТО, который состоится в Вашингтоне в июне, участники договорятся нарастить финансовую и военную поддержку Киева, чтобы снизить нагрузку на США. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, нато, сша
РОССИЯ, НАТО, США
06:45 18.06.2024
 
Байден приветствовал усилия НАТО по поддержке Украины

Байден одобрил усилия НАТО по поддержке Украины и укреплению партнерств в мире

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс прикладывает много усилий к поддержке Украины и укреплению партнерств в мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регион, заявил глава Белого дома Джо Байден, поприветствовав действия альянса.
Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее провели встречу, в ходе которой обсудили проводимые блоком действия.
"Президент приветствовал шаги, которые союзники по НАТО предпринимают для поддержки Украины и по укреплению партнерств, включая Индо-Тихоокеанский регион", - сообщается в материале.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
В НАТО заявили о беспрецедентном росте оборонных расходов в Европе и Канаде
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Кроме того, Байден и Столтенберг обсудили рост оборонных расходов членов альянса с увеличением числа участников НАТО, которые нарастили показатель до двух процентов ВВП.
Также отмечалось, что на грядущей конференции НАТО, который состоится в Вашингтоне в июне, участники договорятся нарастить финансовую и военную поддержку Киева, чтобы снизить нагрузку на США.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
РОССИЯНАТОСША
 
 
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