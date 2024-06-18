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НАТО не планирует наращивать ядерное оружие, заявил Столтенберг - 18.06.2024, ПРАЙМ
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НАТО не планирует наращивать ядерное оружие, заявил Столтенберг
НАТО не планирует наращивать ядерное оружие, заявил Столтенберг - 18.06.2024, ПРАЙМ
НАТО не планирует наращивать ядерное оружие, заявил Столтенберг
Североатлантический альянс не планирует наращивать количество ядерного оружия, речь идет лишь о модернизации и замене потенциала, рассказал генеральный... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T07:46+0300
2024-06-18T07:46+0300
россия
нато
йенс столтенберг
ядерное оружие
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – ПРАЙМ. Североатлантический альянс не планирует наращивать количество ядерного оружия, речь идет лишь о модернизации и замене потенциала, рассказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг после встречи в Вашингтоне с главой Белого дома Джо Байденом. "У НАТО нет планов наращивать ядерное вооружение. В это нет ничего нового, мы занимаемся модернизацией, заменяя старые самолеты на новые самолёты пятого поколения. США модернизируют свое ядерное оружие", - заявил он. Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО уже на протяжении длительного времени проводит подобную модернизацию и "обеспечивает прозрачность процесса".Ранее Столтенберг говорил, что альянс может привести свое ядерное оружие в состояние боевой готовности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что это говорит об очередном нагнетании напряженности.
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россия, нато, йенс столтенберг, ядерное оружие
РОССИЯ, НАТО, Йенс Столтенберг, ядерное оружие
07:46 18.06.2024
 
НАТО не планирует наращивать ядерное оружие, заявил Столтенберг

Столтенберг: у НАТО отсутствуют планы наращивать количество ядерного оружия

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – ПРАЙМ. Североатлантический альянс не планирует наращивать количество ядерного оружия, речь идет лишь о модернизации и замене потенциала, рассказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг после встречи в Вашингтоне с главой Белого дома Джо Байденом.
"У НАТО нет планов наращивать ядерное вооружение. В это нет ничего нового, мы занимаемся модернизацией, заменяя старые самолеты на новые самолёты пятого поколения. США модернизируют свое ядерное оружие", - заявил он.
Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО уже на протяжении длительного времени проводит подобную модернизацию и "обеспечивает прозрачность процесса".
Ранее Столтенберг говорил, что альянс может привести свое ядерное оружие в состояние боевой готовности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что это говорит об очередном нагнетании напряженности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
В Кремле ответили на слова Столтенберга о ядерном оружии НАТО
Вчера, 12:24
 
РОССИЯНАТОЙенс Столтенбергядерное оружие
 
 
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