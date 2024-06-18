https://1prime.ru/20240618/nato-849257394.html
НАТО договорятся увеличить поддержку Украины, заявил Столтенберг
НАТО договорятся увеличить поддержку Украины, заявил Столтенберг - 18.06.2024, ПРАЙМ
НАТО договорятся увеличить поддержку Украины, заявил Столтенберг
Страны-члены Североатлантического альянса на грядущем саммите в Вашингтоне будут обсуждать наращивание финансовой и военной поддержки Украины для снижения... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T08:05+0300
2024-06-18T08:05+0300
2024-06-18T08:05+0300
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ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса на грядущем саммите в Вашингтоне будут обсуждать наращивание финансовой и военной поддержки Украины для снижения нагрузки с США, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Ранее глава Белого дома Джо Байден и Столтенберг провели встречу, в ходе которой обсудили проводимые альянсом действия."Я ожидаю, что, когда мы встретимся в следующем месяце, то придем к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины", - сообщил генсек. По словам Столтенберга, это позволит снизить "бремя", которое сейчас несут США для поддержки Киева. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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россия, нато, сша, украина, военная помощь украине
РОССИЯ, НАТО, США, УКРАИНА, военная помощь Украине
НАТО договорятся увеличить поддержку Украины, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: альянс увеличит финансовую и военную поддержку Украины
ВАШИНГТОН, 17 июн - ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса на грядущем саммите в Вашингтоне будут обсуждать наращивание финансовой и военной поддержки Украины для снижения нагрузки с США, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее глава Белого дома Джо Байден и Столтенберг провели встречу, в ходе которой обсудили проводимые альянсом действия.
"Я ожидаю, что, когда мы встретимся в следующем месяце, то придем к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины", - сообщил генсек.
По словам Столтенберга, это позволит снизить "бремя", которое сейчас несут США для поддержки Киева.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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