https://1prime.ru/20240618/neft-849262671.html

Нефтяные фьючерсы снижаются на фоне осторожных оценок перспектив спроса

Нефтяные фьючерсы снижаются на фоне осторожных оценок перспектив спроса - 18.06.2024, ПРАЙМ

Нефтяные фьючерсы снижаются на фоне осторожных оценок перспектив спроса

Цены на нефть снизились во вторник в Азии после роста на предыдущей сессии. Рынки осторожно оценивают перспективы мирового спроса на нефть, ожидая увеличения... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T11:36+0300

2024-06-18T11:36+0300

2024-06-18T11:36+0300

рынки

мировой рынок нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/83638/91/836389147_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_4b66ca0b5daeffbb53405ffb0cd16994.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Цены на нефть снизились во вторник в Азии после роста на предыдущей сессии. Рынки осторожно оценивают перспективы мирового спроса на нефть, ожидая увеличения предложения.По состоянию на 03.16 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 13 центов, или 0,15%, до 84,12 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 14 центов, или 0,17%, до 80,19 доллара за баррель.Оба контракта подорожали в понедельник примерно на 2% и закрылись на максимумах с апреля."В фокусе внимания рынка вновь находятся фундаментальные факторы, которые остаются слабыми какое-то время", - сказал Франциско Бланш из BoFA. Мировые запасы нефти и нефтепродуктов в США и Сингапуре в том числе увеличиваются, добавил он.В то же время темпы роста мирового спроса на нефть в 1-м квартале замедлились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 890 000 баррелей в день. Поступающие данные указывают на вероятное дальнейшее ослабление роста потребления нефти во 2-м квартале, сказал Бланш.В мае нефтепереработка в Китае сократилась на 1,8% по сравнению с маем предыдущего года, о чем свидетельствуют представленные в понедельник данные бюро статистики. Китайские НПЗ приостанавливали работу вследствие планового обслуживания, а маржа нефтепереработки снизилась на фоне повышения цен на сырую нефть.Рынки ожидают новых сигналов о перспективах процентных ставок, а также динамике спроса в США. Во вторник состоятся выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы (ФРС).Некоторые аналитики по-прежнему полагают, что решение ОПЕК+ о продлении действующих ограничений добычи является бычьим фактором для цен на нефть."Последнее заявление ОПЕК+, а также оставленный без изменений прогноз роста спроса сигнализируют о стагнации роста предложения нефти в 2024 году и являются очевидным понижательным риском для добычи в 2025 году", - сказал Патрицио Валдивиесо, вице-президент Rystad Energy."В этих условиях, особенно на фоне разницы между прогнозами спроса ОПЕК+ и других агентств, сложно придерживаться полностью медвежьей позиции, так как рост предложения нефти, по всей видимости, замедлился", - добавил он.Настроения на рынке нефти улучшаются после того, как ОПЕК+ неожиданно заявила о постепенном наращивании добычи с октября.Хедж-фонды и другие инвестменеджеры на неделе 5-11 июня приобрели шесть основных фьючерсов на нефть и нефтепродукты, а также по опционы на них, в объеме 80 млн баррелей. На неделе после решения ОПЕК+ они продали контракты в объеме 194 млн баррелей.Недавнее восстановление маржинальности нефтепереработки, особенно в Европе и Азии, обеспечило поддержку рынку нефти, отметил аналитик Sparta Commodities Нил Кросби.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти