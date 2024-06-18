https://1prime.ru/20240618/nvidia-849278346.html
Самой дорогой компанией в мире стала Nvidia
Самой дорогой компанией в мире стала Nvidia - 18.06.2024, ПРАЙМ
Самой дорогой компанией в мире стала Nvidia
Американский производитель процессоров Nvidia по итогам биржевых торгов во вторник стал самой дорогой компанией в мире, его капитализация превысила показатель... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T20:27+0300
2024-06-18T20:27+0300
2024-06-18T21:31+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Американский производитель процессоров Nvidia по итогам биржевых торгов во вторник стал самой дорогой компанией в мире, его капитализация превысила показатель производителя программного обеспечения Microsoft.По состоянию на 20.04 мск цена акций Nvidia увеличивалась на 3,3%, до 135,41 доллара за бумагу, что стало новым историческим максимумом. Капитализация компании в тот момент достигла 3,328 триллиона долларов. Рыночная стоимость Microsoft в то же время составила 3,322 триллиона долларов. Тройку самых дорогих компанией в мире замыкает Apple, ее капитализация составляла 3,281 триллиона долларов. Рыночная стоимость Nvidia в феврале впервые в истории компании превысила два триллиона долларов, в начале июня этот показатель превысил отметку в три триллиона. С начала текущего года стоимость бумаг Nvidia взлетела в 2,7 раза. Производитель графических процессоров Nvidia основан в 1999 году. Также компания занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
https://1prime.ru/20240319/nvidia-846470720.html
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nvidia, сша
Самой дорогой компанией в мире стала Nvidia
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обогнав по капитализации Microsoft
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Американский производитель процессоров Nvidia по итогам биржевых торгов во вторник стал самой дорогой компанией в мире, его капитализация превысила показатель производителя программного обеспечения Microsoft.
По состоянию на 20.04 мск цена акций Nvidia увеличивалась на 3,3%, до 135,41 доллара за бумагу, что стало новым историческим максимумом. Капитализация компании в тот момент достигла 3,328 триллиона долларов. Рыночная стоимость Microsoft в то же время составила 3,322 триллиона долларов.
Тройку самых дорогих компанией в мире замыкает Apple, ее капитализация составляла 3,281 триллиона долларов.
Nvidia представила новое поколение чипов для работы с ИИ
Рыночная стоимость Nvidia в феврале впервые в истории компании превысила два триллиона долларов, в начале июня этот показатель превысил отметку в три триллиона. С начала текущего года стоимость бумаг Nvidia взлетела в 2,7 раза.
Производитель графических процессоров Nvidia основан в 1999 году. Также компания занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.