https://1prime.ru/20240618/nvidia-849278346.html

Самой дорогой компанией в мире стала Nvidia

Самой дорогой компанией в мире стала Nvidia - 18.06.2024, ПРАЙМ

Самой дорогой компанией в мире стала Nvidia

Американский производитель процессоров Nvidia по итогам биржевых торгов во вторник стал самой дорогой компанией в мире, его капитализация превысила показатель... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T20:27+0300

2024-06-18T20:27+0300

2024-06-18T21:31+0300

nvidia

сша

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/76004/76/760047605_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_544d4e34f16bbdc2fefbc1c01b60d012.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Американский производитель процессоров Nvidia по итогам биржевых торгов во вторник стал самой дорогой компанией в мире, его капитализация превысила показатель производителя программного обеспечения Microsoft.По состоянию на 20.04 мск цена акций Nvidia увеличивалась на 3,3%, до 135,41 доллара за бумагу, что стало новым историческим максимумом. Капитализация компании в тот момент достигла 3,328 триллиона долларов. Рыночная стоимость Microsoft в то же время составила 3,322 триллиона долларов. Тройку самых дорогих компанией в мире замыкает Apple, ее капитализация составляла 3,281 триллиона долларов. Рыночная стоимость Nvidia в феврале впервые в истории компании превысила два триллиона долларов, в начале июня этот показатель превысил отметку в три триллиона. С начала текущего года стоимость бумаг Nvidia взлетела в 2,7 раза. Производитель графических процессоров Nvidia основан в 1999 году. Также компания занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

https://1prime.ru/20240319/nvidia-846470720.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

nvidia, сша