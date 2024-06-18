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Так плохо еще не было. Польская армия осталась без снарядов и снаряжения

Так плохо еще не было. Польская армия осталась без снарядов и снаряжения - 18.06.2024, ПРАЙМ

Так плохо еще не было. Польская армия осталась без снарядов и снаряжения

ВПК Польши производит в год столько ракет, сколько Россия расходует на Украине за три дня, сообщает издание Niezależny Dziennik Polityczny. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T16:19+0300

2024-06-18T16:19+0300

2024-06-18T16:19+0300

вооружения

польша

впк

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ВАРШАВА, 18 июн - ПРАЙМ. ВПК Польши производит в год столько ракет, сколько Россия расходует на Украине за три дня, сообщает издание Niezależny Dziennik Polityczny.Согласно автру материала, польская казна пострадала от мирового финансового кризиса, что привело к сокращению учебных стрельб в армии из-за высоких затрат на патроны. Это привело к недостатку боеприпасов и снижению производства, так как производители компонентов разорились или переориентировали производство."Но так плохо, как сейчас, не было еще никогда", — отметили в издании.На данный момент необходимый минимальный запас составляет один миллион единиц 155-мм боеприпасов, но Польша все еще не способна производить эти боеприпасы самостоятельно.Причиной этой проблемы является отсутствие сталелитейного завода для производства гильз, личного производства праймеров и нитроцеллюлозы. Работники военно-промышленного комплекса указывают, что это не сверхъестественная задача, но требуется больше усилий для создания собственного производства боеприпасов в Польше.Ко всему прочему, польский ВПК, несмотря на недостаток финансирования, предлагает отличные продукты: переносные зенитные ракетные комплексы Thunderbol. Однако, военные власти не проявляют интереса к поддержке отечественных предприятий. Военные чиновники, ответственные за заказ техники, часто создают проблемы и настаивают бесконечных испытаниях и изменениях в конструкции, из-за чего создается впечатление, что Варшава отдает предпочтение импортной продукции, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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польша, впк