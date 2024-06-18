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Снизить риск. В США требуют заключить ядерное соглашение с Россией

Снизить риск. В США требуют заключить ядерное соглашение с Россией - 18.06.2024, ПРАЙМ

Снизить риск. В США требуют заключить ядерное соглашение с Россией

НАТО и США должны провести переговоры с Россией для снижения риска ядерной эскалации, пишет обозреватель американского издания The American Conservative Мэтью... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T16:36+0300

2024-06-18T16:36+0300

2024-06-18T16:36+0300

ядерное оружие

сша

россия

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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. НАТО и США должны провести переговоры с Россией для снижения риска ядерной эскалации, пишет обозреватель американского издания The American Conservative Мэтью Мэй.По его словам, необходимо заключить договор с Москвой, гарантирующий, что Киев не вступит в Североатлантический альянс, а тот, в свою очередь, не станет размещать свои силы и инфраструктуру на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что в условиях еще большего расширения НАТО за счет ранее нейтральных Швеции и Финляндии Москве придется делать еще больший упор на свой ядерный арсенал, чтобы компенсировать отставание от альянса в обычных вооружениях."Ядерное оружие будет играть важную роль в будущих кризисах как инструмент принуждения, чтобы убедить противников урегулировать споры на условиях Москвы", — отмечает автор.По его словам, российская ядерная угроза до сих пор успешно удерживала НАТО от прямого вмешательства в украинский конфликт.Как указывается, ядерное оружие России предоставляет политическому руководству страны гибкие и избирательные варианты ударов. По последней оценке Федерации американских ученых, ядерный арсенал России насчитывает свыше 1 500 нестратегических боеголовок, которые могут доставляться с помощью воздушных, наземных и морских платформ.Автор считает, что Россия может нанести ограниченный ядерный удар, который оставит задел для дальнейшей эскалации, если противник не согласится на приемлемые для Москвы условия."Ядерной риторикой России не следует пренебрегать как пустыми угрозами", — подчеркивается в статье.Такой шаг, как размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии, придает российскому руководству больше гибкости на лестнице эскалации, пишет автор.Как отмечается, краинский конфликт — самый вероятный повод для применения в Европе ядерного оружия. Президент США Джо Байден приравнял эту перспективу к Карибскому кризису, напомнил автор."НАТО и США должны работать с Россией над соглашением, которое устранит наиболее острые угрозы ядерной эскалации. Это предполагает обязательство недопущения Украины в НАТО, с одной стороны, а также сил и инфраструктуры альянса на Украину, с другой, — эта политика прямо соответствует интересам США по предотвращению непосредственного конфликта с Россией", — делается вывод в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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ядерное оружие, сша, россия