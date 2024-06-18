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Эксперт оценил рост цен на пиво в России

Эксперт оценил рост цен на пиво в России - 18.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил рост цен на пиво в России

Рост цен на пивоваренную продукцию в России сейчас ниже показателя инфляции, вместе с тем растет и производство в этом сегменте, рассказал в интервью РИА... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T06:22+0300

2024-06-18T06:22+0300

2024-06-18T06:22+0300

россия

пиво

алкоголь

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Рост цен на пивоваренную продукцию в России сейчас ниже показателя инфляции, вместе с тем растет и производство в этом сегменте, рассказал в интервью РИА Новости президент компании "Объединенные пивоварни" (ОПХ) Ораз Дурдыев. "На сегодняшний день рост цен на пивоваренную продукцию ниже показателя инфляции: 5% против 7-8%. Эластичность спроса такова, что резкое повышение цены может привести к снижению объема. В связи с этим производители аккуратно подходят к данному вопросу и стараются управлять затратами так, чтобы потребитель этого практически не заметил", - заявил он. Дурдыев также отметил, что пивоваренная отрасль в стране за прошлый год показала рост по производству на 3%, а за первый квартал текущего года - уже плюс 10%. "Наблюдается тенденция к стабилизации и росту. Если не случится чего-то сверхъестественного, например, экстремального повышения акцизов, то ожидаем, что отрасль неплохо пройдет этот год", - добавил президент ОПХ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240606/alkogol-848881321.html

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россия, пиво, алкоголь