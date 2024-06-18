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Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года
Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года - 18.06.2024, ПРАЙМ
Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года
В апреле текущего года Европейский союз увеличил экспорт пива в Россию до рекордных показателей с августа 2023 года, он достиг 23 миллионов евро. Это следует из | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T09:19+0300
2024-06-18T09:19+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В апреле текущего года Европейский союз увеличил экспорт пива в Россию до рекордных показателей с августа 2023 года, он достиг 23 миллионов евро. Это следует из расчетов РИА Новости, основанных на данных Евростата.Так, в середине весны Россия импортировала из Евросоюза 27,5 тысячи тонн пива на 23,1 миллиона евро. Эти показатели превышают данные месяцем ранее на 17 процентов в физическом и на 13 процентов в денежном выражении.Отмечается, что главным поставщиком стала Германия, которая экспортировала пива на 8,5 миллиона евро, второе место заняла Литва с четырьмя миллионами евро. Третьим основным экспортером стала Бельгия, продавшая России алкоголя на 3,2 миллиона евро и в результате вытеснившая Чехию на четвертое место (три миллиона евро). Польша замыкает пятерку с поставками на 2,1 миллиона евро.В то же время поставки европейского вина в Россию в апреле снизились на 18 процентов месяц к месяцу - до 63,2 миллиона евро. Главным его экспортером стала Италия.
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россия, ес, пиво, алкоголь
РОССИЯ, ЕС, пиво, алкоголь
Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года
Евростат: ЕС в апреле нарастил экспорт пива в Россию до 23 миллионов евро
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В апреле текущего года Европейский союз увеличил экспорт пива в Россию до рекордных показателей с августа 2023 года, он достиг 23 миллионов евро. Это следует из расчетов РИА Новости, основанных на данных Евростата.
Так, в середине весны Россия импортировала из Евросоюза 27,5 тысячи тонн пива на 23,1 миллиона евро. Эти показатели превышают данные месяцем ранее на 17 процентов в физическом и на 13 процентов в денежном выражении.
Отмечается, что главным поставщиком стала Германия, которая экспортировала пива на 8,5 миллиона евро, второе место заняла Литва с четырьмя миллионами евро. Третьим основным экспортером стала Бельгия, продавшая России алкоголя на 3,2 миллиона евро и в результате вытеснившая Чехию на четвертое место (три миллиона евро). Польша замыкает пятерку с поставками на 2,1 миллиона евро.
В то же время поставки европейского вина в Россию в апреле снизились на 18 процентов месяц к месяцу - до 63,2 миллиона евро. Главным его экспортером стала Италия.