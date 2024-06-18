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Трех руководителей красноярского завода "Русала" подозревают в подкупе

Трех руководителей красноярского завода "Русала" подозревают в подкупе - 18.06.2024, ПРАЙМ

Трех руководителей красноярского завода "Русала" подозревают в подкупе

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении троих руководителей Красноярского алюминиевого завода, который принадлежит "Русалу", сообщает... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T15:43+0300

2024-06-18T15:43+0300

2024-06-18T15:43+0300

русал

следственный комитет

криминал

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КРАСНОЯРСК, 18 июн – ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении троих руководителей Красноярского алюминиевого завода, который принадлежит "Русалу", сообщает управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.Дело касается коммерческого подкупа на сумму более 15 миллионов рублей за допуск к поставкам на их предприятие химической продукции одной московской компании."По предварительной версии следствия, в период с 2017 года по июнь 2022 года, действуя в интересах своей организации, двое руководителей московской химической производственной компании через двоих посредников и лично незаконно передавали денежные средства троим сотрудникам руководящего состава структурных подразделений Красноярского алюминиевого завода", - говорится в сообщении.Уточняется, что коммерческие подкупы предназначались за обеспечение прохождения испытаний и аттестации продукции химической производственной компании для последующих поставок на алюминиевый завод.За это время действуя по договоренности с представителями химической компании, подозреваемые получили от них в качестве коммерческого подкупа в общей сумме более 15 миллионов рублей, считает следствие.Три уголовных дела возбуждено в отношении двоих руководителей химической производственной компании, двоих посредников и троих сотрудников руководящего состава металлургического завода. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере), ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере).Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о руководителях структурного подразделения "Русала" - Красноярского алюминиевого завода. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Проводятся обыски, допросы подозреваемых и свидетелей.

https://1prime.ru/20231109/842212658.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

русал, следственный комитет, криминал