Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лучший вариант". В Польше поддержали цели спецоперации на Украине - 18.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240618/polsha-849259972.html
"Лучший вариант". В Польше поддержали цели спецоперации на Украине
"Лучший вариант". В Польше поддержали цели спецоперации на Украине - 18.06.2024, ПРАЙМ
"Лучший вариант". В Польше поддержали цели спецоперации на Украине
Польша, также как и Россия, должна поставить перед собой цель по демилитаризации Украины, так как от этого зависит ее выживание, пишет обозреватель польского... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T10:23+0300
2024-06-18T10:23+0300
россия
польша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Польша, также как и Россия, должна поставить перед собой цель по демилитаризации Украины, так как от этого зависит ее выживание, пишет обозреватель польского издания Myśl Polska Петр Панасюк."Специальная военная операция на Украине явно подходит к концу. Несмотря на то, что Россия осуществляла ее не в полную силу &lt;...&gt;, украинское государство все равно оказалось в совершенно разбитом состоянии", — сообщается в статье.Тем не менее, обозреватель отмечает, что украинская армия все еще имеет преимущество перед польской. Это, по его мнению, и ставит под угрозу существование Польши. В этой связи автор упомянул, что своими "скандальными памятниками и мемориалами" украинцы демонстрируют, что в польских гражданах они видят главных врагов своего государства.Так, обозреватель издания призвал польские власти сделать выводы об идеологии киевского режима и поддержать курс России на демилитаризацию и денацификацию Украины.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240618/ukraina-849256984.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, польша, украина
РОССИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА
10:23 18.06.2024
 
"Лучший вариант". В Польше поддержали цели спецоперации на Украине

Myśl Polska: демилитаризация Украины стратегически выгодна Польше

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Польша, также как и Россия, должна поставить перед собой цель по демилитаризации Украины, так как от этого зависит ее выживание, пишет обозреватель польского издания Myśl Polska Петр Панасюк.
"Специальная военная операция на Украине явно подходит к концу. Несмотря на то, что Россия осуществляла ее не в полную силу <...>, украинское государство все равно оказалось в совершенно разбитом состоянии", — сообщается в статье.
Тем не менее, обозреватель отмечает, что украинская армия все еще имеет преимущество перед польской. Это, по его мнению, и ставит под угрозу существование Польши. В этой связи автор упомянул, что своими "скандальными памятниками и мемориалами" украинцы демонстрируют, что в польских гражданах они видят главных врагов своего государства.
Так, обозреватель издания призвал польские власти сделать выводы об идеологии киевского режима и поддержать курс России на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
"Мы допустили ошибку". На Украине сделали неожиданное заявление о России
07:23
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РОССИЯПОЛЬШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала