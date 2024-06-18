https://1prime.ru/20240618/polsha-849259972.html

"Лучший вариант". В Польше поддержали цели спецоперации на Украине

"Лучший вариант". В Польше поддержали цели спецоперации на Украине - 18.06.2024, ПРАЙМ

"Лучший вариант". В Польше поддержали цели спецоперации на Украине

Польша, также как и Россия, должна поставить перед собой цель по демилитаризации Украины, так как от этого зависит ее выживание, пишет обозреватель польского... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T10:23+0300

2024-06-18T10:23+0300

2024-06-18T10:23+0300

россия

польша

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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Польша, также как и Россия, должна поставить перед собой цель по демилитаризации Украины, так как от этого зависит ее выживание, пишет обозреватель польского издания Myśl Polska Петр Панасюк."Специальная военная операция на Украине явно подходит к концу. Несмотря на то, что Россия осуществляла ее не в полную силу <...>, украинское государство все равно оказалось в совершенно разбитом состоянии", — сообщается в статье.Тем не менее, обозреватель отмечает, что украинская армия все еще имеет преимущество перед польской. Это, по его мнению, и ставит под угрозу существование Польши. В этой связи автор упомянул, что своими "скандальными памятниками и мемориалами" украинцы демонстрируют, что в польских гражданах они видят главных врагов своего государства.Так, обозреватель издания призвал польские власти сделать выводы об идеологии киевского режима и поддержать курс России на демилитаризацию и денацификацию Украины.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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