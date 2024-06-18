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В Португалии призвали объективно оценивать конфликт на Украине - 18.06.2024, ПРАЙМ
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В Португалии призвали объективно оценивать конфликт на Украине
В Португалии призвали объективно оценивать конфликт на Украине - 18.06.2024, ПРАЙМ
В Португалии призвали объективно оценивать конфликт на Украине
Западным странам следует отказаться от политики двойный стандартов в отношении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, рассказал португальский президент... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T13:55+0300
2024-06-18T13:55+0300
россия
украина
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МАДРИД, 18 июн - ПРАЙМ. Западным странам следует отказаться от политики двойный стандартов в отношении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, рассказал португальский президент Марселу Ребелу ди Соуза на мероприятии в Португало-американском фонде развития (FLAD) в Лиссабоне. "Поэтому нам нужно смотреть на эти конфликты более комплексно, избегая двойных стандартов в области международного права, привлекая Китай к обоим решениям (конфликтов на Украине и Ближнем Востоке - ред.), сохраняя трансатлантический альянс очень сильным, очень, очень сильным, уменьшая мощь России на Украине и Ближнем Востоке", - приводит слова главы государства издание Lusa. Кроме того, как добавил Ребелу ди Соуза, на Западе видят, как "трансатлантические отношения работают слаженно на Украине, но с трудностями в Газе". По его словам, на текущий момент сплоченность России и Китая сильнее, чем когда-либо. Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на грядущем саммите альянса в Вашингтоне страны-члены будут обсуждать наращивание финансовой и военной поддержки Украины для снижения нагрузки с США.
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россия, украина, португалия
РОССИЯ, УКРАИНА, ПОРТУГАЛИЯ
13:55 18.06.2024
 
В Португалии призвали объективно оценивать конфликт на Украине

В Португалии призвали избегать двойных стандартов в оценке конфликта на Украине

© fotolia.com / carballo%Флаг Португалии
%Флаг Португалии - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© fotolia.com / carballo
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МАДРИД, 18 июн - ПРАЙМ. Западным странам следует отказаться от политики двойный стандартов в отношении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, рассказал португальский президент Марселу Ребелу ди Соуза на мероприятии в Португало-американском фонде развития (FLAD) в Лиссабоне.
"Поэтому нам нужно смотреть на эти конфликты более комплексно, избегая двойных стандартов в области международного права, привлекая Китай к обоим решениям (конфликтов на Украине и Ближнем Востоке - ред.), сохраняя трансатлантический альянс очень сильным, очень, очень сильным, уменьшая мощь России на Украине и Ближнем Востоке", - приводит слова главы государства издание Lusa.
Кроме того, как добавил Ребелу ди Соуза, на Западе видят, как "трансатлантические отношения работают слаженно на Украине, но с трудностями в Газе". По его словам, на текущий момент сплоченность России и Китая сильнее, чем когда-либо.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на грядущем саммите альянса в Вашингтоне страны-члены будут обсуждать наращивание финансовой и военной поддержки Украины для снижения нагрузки с США.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
Страны НАТО договорятся увеличить поддержку Украины, заявил Столтенберг
08:05
 
РОССИЯУКРАИНАПОРТУГАЛИЯ
 
 
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