https://1prime.ru/20240618/portugaliya-849268008.html

В Португалии призвали объективно оценивать конфликт на Украине

В Португалии призвали объективно оценивать конфликт на Украине - 18.06.2024, ПРАЙМ

В Португалии призвали объективно оценивать конфликт на Украине

Западным странам следует отказаться от политики двойный стандартов в отношении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, рассказал португальский президент... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T13:55+0300

2024-06-18T13:55+0300

2024-06-18T13:55+0300

россия

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МАДРИД, 18 июн - ПРАЙМ. Западным странам следует отказаться от политики двойный стандартов в отношении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, рассказал португальский президент Марселу Ребелу ди Соуза на мероприятии в Португало-американском фонде развития (FLAD) в Лиссабоне. "Поэтому нам нужно смотреть на эти конфликты более комплексно, избегая двойных стандартов в области международного права, привлекая Китай к обоим решениям (конфликтов на Украине и Ближнем Востоке - ред.), сохраняя трансатлантический альянс очень сильным, очень, очень сильным, уменьшая мощь России на Украине и Ближнем Востоке", - приводит слова главы государства издание Lusa. Кроме того, как добавил Ребелу ди Соуза, на Западе видят, как "трансатлантические отношения работают слаженно на Украине, но с трудностями в Газе". По его словам, на текущий момент сплоченность России и Китая сильнее, чем когда-либо. Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на грядущем саммите альянса в Вашингтоне страны-члены будут обсуждать наращивание финансовой и военной поддержки Украины для снижения нагрузки с США.

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