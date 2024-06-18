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США отвели Украине роль жертвы: принять план Путина они ей не позволят - 18.06.2024, ПРАЙМ
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США отвели Украине роль жертвы: принять план Путина они ей не позволят
США отвели Украине роль жертвы: принять план Путина они ей не позволят - 18.06.2024, ПРАЙМ
США отвели Украине роль жертвы: принять план Путина они ей не позволят
Вашингтон не позволит Киеву принять план Путина по урегулированию конфликта, так как это равносильно концу американской гегемонии, пишет словакское издание... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T15:18+0300
2024-06-18T15:18+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Вашингтон не позволит Киеву принять план Путина по урегулированию конфликта, так как это равносильно концу американской гегемонии, пишет словакское издание Slovo."Вашингтон не может принять российские условия просто потому, что он тоже поставил на Украину очень много, почти все. Капитуляция, которую Владимир Путин рекомендует Украине, — это еще и капитуляция американской планетарной гегемонии, заключающейся в диктате всем странам мира", — говорится в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что новые условия, предложенные российской стороной, могут дать украинскому населению надежду на окончание боевых действий и укрепление страны. Тем не менее, война на Украине не связана с безопасностью стран-членов Североатлантического альянса или Европейского союза, а является борьбой за сохранение американской гегемонии.США стремятся доминировать, по этой причине Москве приходится делать выбор в пользу боевых действий, чтобы защитить свою безопасность и избежать возможной агрессии со стороны НАТО.Глава государства ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Эти предложения предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусмотрено закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, сша
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США
15:18 18.06.2024
 
США отвели Украине роль жертвы: принять план Путина они ей не позволят

Slovo: США не позволят Украине принять предложение Путина и спастись

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Вашингтон не позволит Киеву принять план Путина по урегулированию конфликта, так как это равносильно концу американской гегемонии, пишет словакское издание Slovo.
"Вашингтон не может принять российские условия просто потому, что он тоже поставил на Украину очень много, почти все. Капитуляция, которую Владимир Путин рекомендует Украине, — это еще и капитуляция американской планетарной гегемонии, заключающейся в диктате всем странам мира", — говорится в материале.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Отмечается, что новые условия, предложенные российской стороной, могут дать украинскому населению надежду на окончание боевых действий и укрепление страны. Тем не менее, война на Украине не связана с безопасностью стран-членов Североатлантического альянса или Европейского союза, а является борьбой за сохранение американской гегемонии.
США стремятся доминировать, по этой причине Москве приходится делать выбор в пользу боевых действий, чтобы защитить свою безопасность и избежать возможной агрессии со стороны НАТО.
Глава государства ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Эти предложения предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусмотрено закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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