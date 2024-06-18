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Мишустин потребовал наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов

Мишустин потребовал наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов - 18.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин потребовал наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов

Необходимо наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов и средств защиты растений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T15:54+0300

2024-06-18T15:54+0300

2024-06-18T16:05+0300

россия

михаил мишустин

ветеринария

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Необходимо наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов и средств защиты растений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Коротко назову основные вопросы, которые будем решать в приоритетном порядке. Развитие селекции и генетики. Чтобы получать свои сорта и гибриды, которые востребованы для новых урожаев и в животноводстве, необходимо просто наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов и средств защиты растений", – сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Мишустин также заявил о необходимости увеличить производство сельхозтехники и оборудования. "Мы также продолжим применять и хорошо себя зарекомендовавший механизм инвестиционных квот для обновления рыболовецкого флота", - сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, ветеринария