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Мишустин потребовал наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов
Мишустин потребовал наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов - 18.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин потребовал наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов
Необходимо наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов и средств защиты растений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T15:54+0300
2024-06-18T15:54+0300
2024-06-18T16:05+0300
россия
михаил мишустин
ветеринария
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Необходимо наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов и средств защиты растений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Коротко назову основные вопросы, которые будем решать в приоритетном порядке. Развитие селекции и генетики. Чтобы получать свои сорта и гибриды, которые востребованы для новых урожаев и в животноводстве, необходимо просто наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов и средств защиты растений", – сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Мишустин также заявил о необходимости увеличить производство сельхозтехники и оборудования. "Мы также продолжим применять и хорошо себя зарекомендовавший механизм инвестиционных квот для обновления рыболовецкого флота", - сказал он.
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россия, михаил мишустин, ветеринария
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Ветеринария
Мишустин потребовал наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов
Мишустин: необходимо наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Необходимо наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов и средств защиты растений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Коротко назову основные вопросы, которые будем решать в приоритетном порядке. Развитие селекции и генетики. Чтобы получать свои сорта и гибриды, которые востребованы для новых урожаев и в животноводстве, необходимо просто наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов и средств защиты растений", – сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Мишустин также заявил о необходимости увеличить производство сельхозтехники и оборудования.
"Мы также продолжим применять и хорошо себя зарекомендовавший механизм инвестиционных квот для обновления рыболовецкого флота", - сказал он.