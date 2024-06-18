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Путин рассказал о партнерстве России и КНДР

Путин рассказал о партнерстве России и КНДР - 18.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о партнерстве России и КНДР

Россия и КНДР активно развивают многоплановое сотрудничество, рассказал российский Владимир Путин в статье для издания "Нодон синмун". | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T05:29+0300

2024-06-18T05:29+0300

2024-06-18T05:29+0300

россия

кндр

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия и КНДР активно развивают многоплановое сотрудничество, рассказал российский Владимир Путин в статье для издания "Нодон синмун".Статья получила название "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", материал опуликован на портале Кремля. "Сегодня, как и прежде, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнёрство", - подчеркнул глава государства.Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что что более высокий уровень взаимодействия обеих стран укрепит суверенитет двух стран и повысит благосостояние их граждан. По его словам, российско-корейские отношения дружбы и добрососедства, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, длятся уже более семи десятков лет и включают в себя славными историческими традициями.

кндр

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россия, кндр