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Путин рассказал о партнерстве России и КНДР - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о партнерстве России и КНДР
Путин рассказал о партнерстве России и КНДР - 18.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о партнерстве России и КНДР
Россия и КНДР активно развивают многоплановое сотрудничество, рассказал российский Владимир Путин в статье для издания "Нодон синмун". | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T05:29+0300
2024-06-18T05:29+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия и КНДР активно развивают многоплановое сотрудничество, рассказал российский Владимир Путин в статье для издания "Нодон синмун".Статья получила название "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", материал опуликован на портале Кремля. "Сегодня, как и прежде, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнёрство", - подчеркнул глава государства.Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что что более высокий уровень взаимодействия обеих стран укрепит суверенитет двух стран и повысит благосостояние их граждан. По его словам, российско-корейские отношения дружбы и добрососедства, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, длятся уже более семи десятков лет и включают в себя славными историческими традициями.
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россия, кндр
РОССИЯ, КНДР
05:29 18.06.2024
 
Путин рассказал о партнерстве России и КНДР

Путин: Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнёрство

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия и КНДР активно развивают многоплановое сотрудничество, рассказал российский Владимир Путин в статье для издания "Нодон синмун".
Статья получила название "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", материал опуликован на портале Кремля.
"Сегодня, как и прежде, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнёрство", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что что более высокий уровень взаимодействия обеих стран укрепит суверенитет двух стран и повысит благосостояние их граждан. По его словам, российско-корейские отношения дружбы и добрососедства, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, длятся уже более семи десятков лет и включают в себя славными историческими традициями.
 
РОССИЯКНДР
 
 
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