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США хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин

США хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин - 18.06.2024, ПРАЙМ

США хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин

Соединенные Штаты предпринимают все действия ради установления в мире своего порядка, который представляет из себя не что иное, как глобальную неоколониальную... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T05:40+0300

2024-06-18T05:40+0300

2024-06-18T05:43+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предпринимают все действия ради установления в мире своего порядка, который представляет из себя не что иное, как глобальную неоколониальную диктатуру, сообщил российский президент Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун".Статья "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" опубликована на официальном портале Кремля."Соединённые Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах", - сообщил Путин.Также он добавил, что Штаты и их сателлиты не скрывают того, что стремятся к нанесению России стратегического поражения и затягиванию украинского конфликта. По его словам, американские власти рассматривает законное стремление к самостоятельности и независимости других стран как угрозу своему доминированию в мире.Как подчеркнул глава государства, все страны, высказывающие свое несогласие с проводимой США политикой, впоследствии сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением, потому что Вашингтон рассматривает независимость других стран как угрозу своему доминированию.

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