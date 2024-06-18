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США хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин - 18.06.2024, ПРАЙМ
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США хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин
США хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин - 18.06.2024, ПРАЙМ
США хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин
Соединенные Штаты предпринимают все действия ради установления в мире своего порядка, который представляет из себя не что иное, как глобальную неоколониальную... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T05:40+0300
2024-06-18T05:43+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предпринимают все действия ради установления в мире своего порядка, который представляет из себя не что иное, как глобальную неоколониальную диктатуру, сообщил российский президент Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун".Статья "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" опубликована на официальном портале Кремля."Соединённые Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах", - сообщил Путин.Также он добавил, что Штаты и их сателлиты не скрывают того, что стремятся к нанесению России стратегического поражения и затягиванию украинского конфликта. По его словам, американские власти рассматривает законное стремление к самостоятельности и независимости других стран как угрозу своему доминированию в мире.Как подчеркнул глава государства, все страны, высказывающие свое несогласие с проводимой США политикой, впоследствии сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением, потому что Вашингтон рассматривает независимость других стран как угрозу своему доминированию.
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россия, кндр, сша
РОССИЯ, КНДР, США
05:40 18.06.2024 (обновлено: 05:43 18.06.2024)
 
США хотят навязать миру свой порядок, заявил Путин

Путин: США хотят навязать миру порядок, представляющий неоколониальную диктатуру

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой МИД Индии С. Джайшанкаром
Президент РФ В. Путин встретился с главой МИД Индии С. Джайшанкаром - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты предпринимают все действия ради установления в мире своего порядка, который представляет из себя не что иное, как глобальную неоколониальную диктатуру, сообщил российский президент Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун".
Статья "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" опубликована на официальном портале Кремля.
"Соединённые Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах", - сообщил Путин.
Также он добавил, что Штаты и их сателлиты не скрывают того, что стремятся к нанесению России стратегического поражения и затягиванию украинского конфликта. По его словам, американские власти рассматривает законное стремление к самостоятельности и независимости других стран как угрозу своему доминированию в мире.
Как подчеркнул глава государства, все страны, высказывающие свое несогласие с проводимой США политикой, впоследствии сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением, потому что Вашингтон рассматривает независимость других стран как угрозу своему доминированию.
 
РОССИЯКНДРСША
 
 
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