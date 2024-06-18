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Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии

Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии - 18.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии

Необходимо выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, заявил президент России Владимир Путин. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T05:47+0300

2024-06-18T05:47+0300

2024-06-18T05:47+0300

россия

кндр

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Необходимо выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, заявил президент России Владимир Путин.Статья Путина для корейского издния "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" опубликована на сайте Кремля. "Будем... выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии", - написал президент. В этой связи глава государства подчеркнул, что Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем самым сложным вопросам.

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россия, кндр