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Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии
Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии - 18.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии
Необходимо выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, заявил президент России Владимир Путин. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T05:47+0300
2024-06-18T05:47+0300
2024-06-18T05:47+0300
россия
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Необходимо выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, заявил президент России Владимир Путин.Статья Путина для корейского издния "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" опубликована на сайте Кремля. "Будем... выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии", - написал президент. В этой связи глава государства подчеркнул, что Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем самым сложным вопросам.
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россия, кндр
Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии
Путин: будем выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Необходимо выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, заявил президент России Владимир Путин.
Статья Путина для корейского издния "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" опубликована на сайте Кремля.
"Будем... выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии", - написал президент.
В этой связи глава государства подчеркнул, что Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем самым сложным вопросам.