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Противники России снабжают Киев оружием, заявил Путин
Противники России снабжают Киев оружием, заявил Путин - 18.06.2024, ПРАЙМ
Противники России снабжают Киев оружием, заявил Путин
Противники России накачивают Украине деньгами, оружием и разведывательными данными, тем самым провоцируя ее использовать вооружение для атак на российскую... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T05:55+0300
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2024-06-18T05:55+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Противники России накачивают Украине деньгами, оружием и разведывательными данными, тем самым провоцируя ее использовать вооружение для атак на российскую территрию. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Вместе с тем, напротив, наши противники продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, оружием и разведывательными данными, позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Причём чаще всего – по заведомо мирным целям. Они грозятся направить на Украину свои воинские контингенты", - подчеркнул президент.В этой связи Путин добавил, что Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в проведении российской специальной военной операции на Украине. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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Противники России снабжают Киев оружием, заявил Путин
Путин: США подталкивают Киев использовать западное оружие для ударов по России
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Противники России накачивают Украине деньгами, оружием и разведывательными данными, тем самым провоцируя ее использовать вооружение для атак на российскую территрию. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля.
"Вместе с тем, напротив, наши противники продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, оружием и разведывательными данными, позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Причём чаще всего – по заведомо мирным целям. Они грозятся направить на Украину свои воинские контингенты", - подчеркнул президент.
В этой связи Путин добавил, что Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в проведении российской специальной военной операции на Украине.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.