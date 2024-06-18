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Все попытки США изолировать Россию провалились, подчеркнул Путин - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Все попытки США изолировать Россию провалились, подчеркнул Путин
Все попытки США изолировать Россию провалились, подчеркнул Путин - 18.06.2024, ПРАЙМ
Все попытки США изолировать Россию провалились, подчеркнул Путин
Соединенные Штаты стремяться измотать российскую экономику новыми рестрикциями, однако их попытки в сдерживании и изолировании России не увенчались успехом,... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T05:59+0300
2024-06-18T05:59+0300
россия
владимир путин
сша
санкции против рф
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты стремяться измотать российскую экономику новыми рестрикциями, однако их попытки в сдерживании и изолировании России не увенчались успехом, подчеркнул российский президент Владимир Путин в статьедля корейского издания "Нодон синмун".Статья Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на официальном портале Кремля. "(США - ред.) пытаются измотать нашу экономику всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны. Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились", - говорится в статье.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, владимир путин, сша, санкции против рф
РОССИЯ, Владимир Путин, США, санкции против РФ
05:59 18.06.2024
 
Все попытки США изолировать Россию провалились, подчеркнул Путин

Путин: США пытаются измотать экономику России новыми санкциями

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты стремяться измотать российскую экономику новыми рестрикциями, однако их попытки в сдерживании и изолировании России не увенчались успехом, подчеркнул российский президент Владимир Путин в статьедля корейского издания "Нодон синмун".
Статья Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на официальном портале Кремля.
"(США - ред.) пытаются измотать нашу экономику всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны. Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились", - говорится в статье.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
РОССИЯВладимир ПутинСШАсанкции против РФ
 
 
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