https://1prime.ru/20240618/putin-849255523.html

Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР

Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР - 18.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР

Россия и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие, наращивать взаимные турпоездки и культурные обмены, рассказал российский президент Владимир Путин в... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T06:05+0300

2024-06-18T06:05+0300

2024-06-18T06:05+0300

россия

кндр

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848970862_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_55a705fde6bd6d66ad93044b2685bfd9.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие, наращивать взаимные турпоездки и культурные обмены, рассказал российский президент Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун".Статья главы государства "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "Конечно, будем развивать гуманитарное взаимодействие между нашими странами. В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Ещё больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодёжные и спортивные обмены. Всё то, что "очеловечивает" общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание", - сообщается в материале статьи.Кроме того, Путин подчеркнул, что Рссия готова к тесному взаимодействию с КНДР, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными. По его словам, Пхеньян остается единомышленником Москвы, который готов противостоять стремлению Запада воспрепятствовать становлению многополярного мира.

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кндр, владимир путин