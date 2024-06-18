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Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР
Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР - 18.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР
Россия и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие, наращивать взаимные турпоездки и культурные обмены, рассказал российский президент Владимир Путин в... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T06:05+0300
2024-06-18T06:05+0300
россия
кндр
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие, наращивать взаимные турпоездки и культурные обмены, рассказал российский президент Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун".Статья главы государства "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "Конечно, будем развивать гуманитарное взаимодействие между нашими странами. В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Ещё больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодёжные и спортивные обмены. Всё то, что "очеловечивает" общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание", - сообщается в материале статьи.Кроме того, Путин подчеркнул, что Рссия готова к тесному взаимодействию с КНДР, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными. По его словам, Пхеньян остается единомышленником Москвы, который готов противостоять стремлению Запада воспрепятствовать становлению многополярного мира.
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россия, кндр, владимир путин
РОССИЯ, КНДР, Владимир Путин
06:05 18.06.2024
 
Путин заявил о планах развивать гуманитарное взаимодействие с КНДР

Путин: Россия и КНДР будут наращивать взаимные турпоездки и культурные обмены

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия и КНДР будут развивать гуманитарное взаимодействие, наращивать взаимные турпоездки и культурные обмены, рассказал российский президент Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун".
Статья главы государства "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля.
"Конечно, будем развивать гуманитарное взаимодействие между нашими странами. В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Ещё больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодёжные и спортивные обмены. Всё то, что "очеловечивает" общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание", - сообщается в материале статьи.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Рссия готова к тесному взаимодействию с КНДР, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными. По его словам, Пхеньян остается единомышленником Москвы, который готов противостоять стремлению Запада воспрепятствовать становлению многополярного мира.
 
РОССИЯКНДРВладимир Путин
 
 
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