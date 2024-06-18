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Россия продолжает наращивать экономический потенциал, заявил Путин
Россия продолжает наращивать экономический потенциал, заявил Путин - 18.06.2024, ПРАЙМ
Россия продолжает наращивать экономический потенциал, заявил Путин
Россия продолжает активно наращивать свой экономический потенциал, а также развивать такие сферы, как наука и культура. Об этом глава государства Владимир Путин | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T06:11+0300
2024-06-18T06:11+0300
2024-06-18T06:11+0300
россия
кндр
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия продолжает активно наращивать свой экономический потенциал, а также развивать такие сферы, как наука и культура. Об этом глава государства Владимир Путин написал в статье для корейского издания "Нодон синмун".Статья под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" опубликована на официальном портале Кремля."Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру", - говорится в статье.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, заявлял что товарооборот между Москвой и Пхеньяном вырос в девять раз по итогам 2023 года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов.
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россия, кндр, владимир путин
РОССИЯ, КНДР, Владимир Путин
Россия продолжает наращивать экономический потенциал, заявил Путин
Путин: Россия продолжает уверенно наращивать экономический потенциал
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия продолжает активно наращивать свой экономический потенциал, а также развивать такие сферы, как наука и культура. Об этом глава государства Владимир Путин написал в статье для корейского издания "Нодон синмун".
Статья под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" опубликована на официальном портале Кремля.
"Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру", - говорится в статье.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, заявлял что товарооборот между Москвой и Пхеньяном вырос в девять раз по итогам 2023 года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов.