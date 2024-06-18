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Путин отметил стойкость КНДР в отстаивании своих интересов
Путин отметил стойкость КНДР в отстаивании своих интересов - 18.06.2024, ПРАЙМ
Путин отметил стойкость КНДР в отстаивании своих интересов
Несмотря для продолжительное экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны Запада, КНДР продолжает эффективно отстаивать свои интересы. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T06:19+0300
2024-06-18T06:19+0300
2024-06-18T06:25+0300
россия
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Несмотря для продолжительное экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны Запада, КНДР продолжает эффективно отстаивать свои интересы. Об этом российский президент Владимир Путин написал в статье для корейского издания "Нодон синмун".Статья Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля."Отрадно, что наши корейские друзья - несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США - столь же эффективно отстаивают свои интересы", - написал президент.Путин отметил, что граждане КНДР борются за свою свободу, суверенитет и национальные традиции, и Россия всецело поддерживает стремление государства к отстаиванию своих интересов.В этой связи российский лидер пожелал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну здоровья, а народу страны - мира и масштабных успехов на пути развития.
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россия, кндр, владимир путин
РОССИЯ, КНДР, Владимир Путин
Путин отметил стойкость КНДР в отстаивании своих интересов
Путин: КНДР, несмотря на многолетнее давление, стойко отстаивает свои интересы
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Несмотря для продолжительное экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны Запада, КНДР продолжает эффективно отстаивать свои интересы. Об этом российский президент Владимир Путин написал в статье для корейского издания "Нодон синмун".
Статья Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля.
"Отрадно, что наши корейские друзья - несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США - столь же эффективно отстаивают свои интересы", - написал президент.
Путин отметил, что граждане КНДР борются за свою свободу, суверенитет и национальные традиции, и Россия всецело поддерживает стремление государства к отстаиванию своих интересов.
В этой связи российский лидер пожелал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну здоровья, а народу страны - мира и масштабных успехов на пути развития.