https://1prime.ru/20240618/putin-849278727.html

Путин утвердил направления научно-технологического развития

Путин утвердил направления научно-технологического развития - 18.06.2024, ПРАЙМ

Путин утвердил направления научно-технологического развития

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил приоритетные направления научно-технологического развития, а также перечень важнейших наукоемких... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T21:09+0300

2024-06-18T21:09+0300

2024-06-18T21:09+0300

владимир путин

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил приоритетные направления научно-технологического развития, а также перечень важнейших наукоемких технологий.Глава государства до этого рассмотрел предложения Совета при президенте России по науке и образованию.Правительству поручено в течение трех месяцев определить объем финансирования и порядок реализации мероприятий, которые связаны с разработкой и ускоренным внедрением в экономику технологий. Это надлежит сделать в том числе в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. В шестимесячный срок необходимо реализовать мероприятия, направленных на обеспечение единства применения приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий. Кроме того, поручено обеспечить внесение в законодательство изменений в соответствии с указом.Указ вступает в силу со дня подписания, 18 июня 2024 года.

https://1prime.ru/20240613/nauka-849151694.html

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владимир путин