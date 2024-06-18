https://1prime.ru/20240618/putin-849278727.html
Путин утвердил направления научно-технологического развития
Путин утвердил направления научно-технологического развития - 18.06.2024, ПРАЙМ
Путин утвердил направления научно-технологического развития
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил приоритетные направления научно-технологического развития, а также перечень важнейших наукоемких... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T21:09+0300
2024-06-18T21:09+0300
2024-06-18T21:09+0300
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил приоритетные направления научно-технологического развития, а также перечень важнейших наукоемких технологий.Глава государства до этого рассмотрел предложения Совета при президенте России по науке и образованию.Правительству поручено в течение трех месяцев определить объем финансирования и порядок реализации мероприятий, которые связаны с разработкой и ускоренным внедрением в экономику технологий. Это надлежит сделать в том числе в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. В шестимесячный срок необходимо реализовать мероприятия, направленных на обеспечение единства применения приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий. Кроме того, поручено обеспечить внесение в законодательство изменений в соответствии с указом.Указ вступает в силу со дня подписания, 18 июня 2024 года.
https://1prime.ru/20240613/nauka-849151694.html
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владимир путин
Путин утвердил направления научно-технологического развития
Путин своим указом утвердил приоритетные направления научно-технологического развития
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил приоритетные направления научно-технологического развития, а также перечень важнейших наукоемких технологий.
Глава государства до этого рассмотрел предложения Совета при президенте России по науке и образованию.
Правительству поручено в течение трех месяцев определить объем финансирования и порядок реализации мероприятий, которые связаны с разработкой и ускоренным внедрением в экономику технологий. Это надлежит сделать в том числе в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.
Путин заявил, что нужно поддерживать международное сотрудничество в науке
В шестимесячный срок необходимо реализовать мероприятия, направленных на обеспечение единства применения приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий. Кроме того, поручено обеспечить внесение в законодательство изменений в соответствии с указом.
Указ вступает в силу со дня подписания, 18 июня 2024 года.