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"Дальше будет хуже". Медведев оценил отказ Киева от предложения России - 18.06.2024, ПРАЙМ
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"Дальше будет хуже". Медведев оценил отказ Киева от предложения России
"Дальше будет хуже". Медведев оценил отказ Киева от предложения России - 18.06.2024, ПРАЙМ
"Дальше будет хуже". Медведев оценил отказ Киева от предложения России
Украинская сторона напрасно отвергает предложения России по переговорам, так как дальше может быть хуже, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T13:03+0300
2024-06-18T13:03+0300
политика
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Украинская сторона напрасно отвергает предложения России по переговорам, так как дальше может быть хуже, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Но они же все отвергли. Об этом сказали во время встречи, которая прошла в Швейцарии. Значит, с порога отвергнут любые предложения, вернув дискуссию к самому началу. Напрасно. Дальше будет хуже", — отметил политик в беседе с журналистами.Он также подчеркнул, что в Верховной Раде Украины нет рациональных сил, и все процессы на Украине контролируются Соединенными Штатами.Медведев также призвал киевские власти принять предложения, сделанные президентом Путиным, и попытаться установить мир, поскольку каждое последующее предложение будет менее выгодным, чем предыдущее.Глава государства ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Эти предложения предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусмотрено закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация.
https://1prime.ru/20240616/medvedev-849214656.html
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россия, украина, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
13:03 18.06.2024
 
"Дальше будет хуже". Медведев оценил отказ Киева от предложения России

Медведев: Киев напрасно отвергает предложения РФ, так как дальше будет хуже

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Украинская сторона напрасно отвергает предложения России по переговорам, так как дальше может быть хуже, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Но они же все отвергли. Об этом сказали во время встречи, которая прошла в Швейцарии. Значит, с порога отвергнут любые предложения, вернув дискуссию к самому началу. Напрасно. Дальше будет хуже", — отметил политик в беседе с журналистами.
Он также подчеркнул, что в Верховной Раде Украины нет рациональных сил, и все процессы на Украине контролируются Соединенными Штатами.
Медведев также призвал киевские власти принять предложения, сделанные президентом Путиным, и попытаться установить мир, поскольку каждое последующее предложение будет менее выгодным, чем предыдущее.
Глава государства ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Эти предложения предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусмотрено закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
"Скотный двор". Медведев высмеял конференцию по Украине в Швейцарии
16 июня, 10:11
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий Медведев
 
 
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