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В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм

В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм - 18.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ФСИН провести проверку учреждений на насаждение радикальных религиозных течений, запрос есть в | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T11:22+0300

2024-06-18T11:22+0300

2024-06-18T11:22+0300

сизо

тюрьма

госдума

владислав даванков

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ФСИН провести проверку учреждений на насаждение радикальных религиозных течений, запрос есть в распоряжении РИА Новости.Депутат также предложил строже наказывать за пропаганду религиозного радикализма в тюрьмах и СИЗО, а заключенных, замеченных в этих правонарушениях, держать в особых условиях. Даванков напомнил о версии, что захватчики в СИЗО №1 по Ростовской области были сторонниками "Исламского государства"*. И в целом, по его словам, в последнее время увеличилось число преступников, которые пытаются устроить теракты под воздействием исламских фундаменталистов. *Террористическая организация, запрещенная на территории России

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сизо, тюрьма, госдума, владислав даванков