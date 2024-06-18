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В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм
В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм - 18.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ФСИН провести проверку учреждений на насаждение радикальных религиозных течений, запрос есть в | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T11:22+0300
2024-06-18T11:22+0300
2024-06-18T11:22+0300
сизо
тюрьма
госдума
владислав даванков
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ФСИН провести проверку учреждений на насаждение радикальных религиозных течений, запрос есть в распоряжении РИА Новости.Депутат также предложил строже наказывать за пропаганду религиозного радикализма в тюрьмах и СИЗО, а заключенных, замеченных в этих правонарушениях, держать в особых условиях. Даванков напомнил о версии, что захватчики в СИЗО №1 по Ростовской области были сторонниками "Исламского государства"*. И в целом, по его словам, в последнее время увеличилось число преступников, которые пытаются устроить теракты под воздействием исламских фундаменталистов. *Террористическая организация, запрещенная на территории России
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сизо, тюрьма, госдума, владислав даванков
СИЗО, тюрьма, Госдума, Владислав Даванков
В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм
Даванков предложил провести проверку на насаждение радикальных религий в СИЗО
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ФСИН провести проверку учреждений на насаждение радикальных религиозных течений, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат также предложил строже наказывать за пропаганду религиозного радикализма в тюрьмах и СИЗО, а заключенных, замеченных в этих правонарушениях, держать в особых условиях.
Даванков напомнил о версии, что захватчики в СИЗО №1 по Ростовской области были сторонниками "Исламского государства"*. И в целом, по его словам, в последнее время увеличилось число преступников, которые пытаются устроить теракты под воздействием исламских фундаменталистов.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России