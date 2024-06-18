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"Победа" открыла продажу билетов на новый международный рейс
"Победа" открыла продажу билетов на новый международный рейс - 18.06.2024, ПРАЙМ
"Победа" открыла продажу билетов на новый международный рейс
Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на рейсы Махачкала - Абу-Даби, полеты начнутся 1 октября, говорится в пресс-релизе перевозчика. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T14:58+0300
2024-06-18T14:58+0300
2024-06-18T14:58+0300
россия
авиакомпания победа
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на рейсы Махачкала - Абу-Даби, полеты начнутся 1 октября, говорится в пресс-релизе перевозчика. "Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") на официальном сайте открыл продажу билетов на международный рейс - из Махачкалы в Абу-Даби (ОАЭ). Это новое направление для авиакомпании. Полеты по маршруту Махачкала - Абу-Даби (ОАЭ) начнутся 1 октября 2024 года и будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам", - говорится в сообщении. Сейчас "Победа" выполняет рейсы в Абу-Даби (ОАЭ) из Москвы четыре раза в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, добавили в авиакомпании.
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россия, авиакомпания победа
РОССИЯ, авиакомпания Победа
"Победа" открыла продажу билетов на новый международный рейс
"Победа" открыла продажу билетов на рейс из Махачкалы в Абу-Даби
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на рейсы Махачкала - Абу-Даби, полеты начнутся 1 октября, говорится в пресс-релизе перевозчика.
"Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") на официальном сайте открыл продажу билетов на международный рейс - из Махачкалы в Абу-Даби (ОАЭ). Это новое направление для авиакомпании. Полеты по маршруту Махачкала - Абу-Даби (ОАЭ) начнутся 1 октября 2024 года и будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам", - говорится в сообщении.
Сейчас "Победа" выполняет рейсы в Абу-Даби (ОАЭ) из Москвы четыре раза в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, добавили в авиакомпании.