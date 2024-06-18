https://1prime.ru/20240618/rezident-849261137.html

Стало известно, как ФНС будет определять статус налогового резидента

Стало известно, как ФНС будет определять статус налогового резидента - 18.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно, как ФНС будет определять статус налогового резидента

ФНС намерена создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России среди физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T10:55+0300

2024-06-18T10:55+0300

2024-06-18T10:56+0300

налоги

россия

фнс

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/22/841452240_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_eb20181533d28e3100c956b47a7e6b29.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. ФНС намерена создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России среди физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на план ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 гг.Новый функционал планируют запустить в декабре 2025 года, в качестве части информационной системы ФНС "Налог-3". За реализацию данного проекта отвечает Елисей Балта, начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России, говорится в публикации.Статус налогового и валютного резидента будет определяться по двум источникам информации: пересечению границы по заграничному паспорту и данным из системы миграционного учета "Мир". Физические лица, находящиеся в России не менее 183 календарных дней в году, будут считаться налоговыми резидентами РФ, независимо от гражданства или вида на жительство.Валютное резидентство зависит от наличия гражданства или вида на жительство в стране. При этом, если россиянин находится в стране менее 183 дней в году, он теряет только статус налогового резидента, но не валютного.После потери статуса налогового резидента, россиянин обязан платить 30 процентов налогов с доходов, полученных от источника в России. Однако, удаленные сотрудники российских компаний остаются налоговыми резидентами и подлежат ставке НДФЛ в размере 13 процентов (или 15 процентов, если доход превышает пять миллионов рублей в год). Это правило распространяется на сотрудников, работающих за рубежом по трудовому договору или ГПХ.

https://1prime.ru/20240607/nalog-848950948.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фнс