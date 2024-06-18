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Стало известно, как ФНС будет определять статус налогового резидента - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, как ФНС будет определять статус налогового резидента
Стало известно, как ФНС будет определять статус налогового резидента - 18.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно, как ФНС будет определять статус налогового резидента
ФНС намерена создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России среди физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T10:55+0300
2024-06-18T10:56+0300
налоги
россия
фнс
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. ФНС намерена создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России среди физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на план ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 гг.Новый функционал планируют запустить в декабре 2025 года, в качестве части информационной системы ФНС "Налог-3". За реализацию данного проекта отвечает Елисей Балта, начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России, говорится в публикации.Статус налогового и валютного резидента будет определяться по двум источникам информации: пересечению границы по заграничному паспорту и данным из системы миграционного учета "Мир". Физические лица, находящиеся в России не менее 183 календарных дней в году, будут считаться налоговыми резидентами РФ, независимо от гражданства или вида на жительство.Валютное резидентство зависит от наличия гражданства или вида на жительство в стране. При этом, если россиянин находится в стране менее 183 дней в году, он теряет только статус налогового резидента, но не валютного.После потери статуса налогового резидента, россиянин обязан платить 30 процентов налогов с доходов, полученных от источника в России. Однако, удаленные сотрудники российских компаний остаются налоговыми резидентами и подлежат ставке НДФЛ в размере 13 процентов (или 15 процентов, если доход превышает пять миллионов рублей в год). Это правило распространяется на сотрудников, работающих за рубежом по трудовому договору или ГПХ.
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россия, фнс
Налоги, РОССИЯ, ФНС
10:55 18.06.2024 (обновлено: 10:56 18.06.2024)
 
Стало известно, как ФНС будет определять статус налогового резидента

РБК: ФНС планирует автоматически определять статус налогового резидента

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. ФНС намерена создать автоматизированную систему для определения статуса налогового и валютного резидента России среди физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на план ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 гг.
Новый функционал планируют запустить в декабре 2025 года, в качестве части информационной системы ФНС "Налог-3". За реализацию данного проекта отвечает Елисей Балта, начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России, говорится в публикации.
Статус налогового и валютного резидента будет определяться по двум источникам информации: пересечению границы по заграничному паспорту и данным из системы миграционного учета "Мир". Физические лица, находящиеся в России не менее 183 календарных дней в году, будут считаться налоговыми резидентами РФ, независимо от гражданства или вида на жительство.
Валютное резидентство зависит от наличия гражданства или вида на жительство в стране. При этом, если россиянин находится в стране менее 183 дней в году, он теряет только статус налогового резидента, но не валютного.
После потери статуса налогового резидента, россиянин обязан платить 30 процентов налогов с доходов, полученных от источника в России. Однако, удаленные сотрудники российских компаний остаются налоговыми резидентами и подлежат ставке НДФЛ в размере 13 процентов (или 15 процентов, если доход превышает пять миллионов рублей в год). Это правило распространяется на сотрудников, работающих за рубежом по трудовому договору или ГПХ.
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
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НалогиРОССИЯФНС
 
 
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