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Иран введет цифровой риал в публичный оборот

Иран введет цифровой риал в публичный оборот - 18.06.2024, ПРАЙМ

Иран введет цифровой риал в публичный оборот

Центробанк Ирана вводит цифровой риал в публичный оборот с 21 июня, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства, сканируя штрихкод, сообщает отдел по | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T13:11+0300

2024-06-18T13:11+0300

2024-06-18T13:11+0300

иран

иранский риал

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ТЕГЕРАН, 18 июн – ПРАЙМ. Центробанк Ирана вводит цифровой риал в публичный оборот с 21 июня, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства, сканируя штрихкод, сообщает отдел по связям с общественностью ЦБ Ирана. "Благодаря мерам, принятым Центральным банком, и прогрессу пилотного этапа нового операционного сервиса "Цифровой риал" на острове Киш (известный иранский курорт и свободная экономическая зона в Персидском заливе - ред.), с месяца тир 1403 года (начинается 21 июня 2024 года - ред.) клиенты банковской сети смогут, не используя бумажные деньги или банковские карты, а просто при помощи кошелька с цифровыми риалами ... по-новому совершать покупки или переводить средства на кошельки других клиентов", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Центрального банка Ирана. Центробанк уточняет, что оплата цифровыми риалами будет происходить "путем сканирования штрихкода, сгенерированного предоставленным программным обеспечением". По информации на сайте, Центробанк Ирана начал заниматься проектом цифрового риала три года назад, и с 21 июня 2024 года при участии двух иранских банков, Mellat и Tejarat, "названный проект выйдет на этап широкого тестирования с возможностью публичного применения", который также стартует с острова Киш.

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иран, иранский риал