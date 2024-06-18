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В России появится 13 новых иностранных брендов - 18.06.2024, ПРАЙМ
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В России появится 13 новых иностранных брендов
В России появится 13 новых иностранных брендов - 18.06.2024, ПРАЙМ
В России появится 13 новых иностранных брендов
На рынок российского ритейла до конца года готовятся выйти как минимум 13 иностранных брендов, почти половина из них из Китая, сообщила консалтинговая компании... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T11:51+0300
2024-06-18T11:51+0300
ритейл
иностранные бренды
экономика рф
потребрынок
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. На рынок российского ритейла до конца года готовятся выйти как минимум 13 иностранных брендов, почти половина из них из Китая, сообщила консалтинговая компании IBC Real Estate.Почти половина из них из Китая. Треть составят южнокорейские марки, а также две – из ОАЭ и одна – из Италии. "Более половины брендов, готовящихся к запуску на российском рынке в этом году, специализируется на фешен-товарах, почти четверть – на технике и электронике. Также к выходу заявлены бренды косметики и товаров для дома", – говорится в сообщении.С марта 2022-го Россию покинули более полутора тысяч иностранных компаний. В списке оказались крупные производители электроники, одежды, мебели, косметики. Уже по итогам 2022-го убытки для "уехавших" оказались колоссальными. А за все время иностранные компании, ушедшие из России, потеряли свыше 107 миллиардов долларов в виде списаний и упущенных доходов, подсчитало агентство Reuters на основе документов и отчетности бизнеса.
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ритейл, иностранные бренды, экономика рф, потребрынок
ритейл, иностранные бренды, экономика РФ, потребрынок
11:51 18.06.2024
 
В России появится 13 новых иностранных брендов

IBC Real Estate: на рынок российского ритейла выйдут 13 иностранных брендов

© Фото : Unsplash/Artificial PhotographyМагазин одежды
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© Фото : Unsplash/Artificial Photography
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. На рынок российского ритейла до конца года готовятся выйти как минимум 13 иностранных брендов, почти половина из них из Китая, сообщила консалтинговая компании IBC Real Estate.
Почти половина из них из Китая. Треть составят южнокорейские марки, а также две – из ОАЭ и одна – из Италии. "Более половины брендов, готовящихся к запуску на российском рынке в этом году, специализируется на фешен-товарах, почти четверть – на технике и электронике. Также к выходу заявлены бренды косметики и товаров для дома", – говорится в сообщении.
С марта 2022-го Россию покинули более полутора тысяч иностранных компаний. В списке оказались крупные производители электроники, одежды, мебели, косметики. Уже по итогам 2022-го убытки для "уехавших" оказались колоссальными. А за все время иностранные компании, ушедшие из России, потеряли свыше 107 миллиардов долларов в виде списаний и упущенных доходов, подсчитало агентство Reuters на основе документов и отчетности бизнеса.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
Западные компании больше не хотят уходить. Какой фокус придумала Москва
2 июня, 04:04
 
ритейлиностранные брендыэкономика РФпотребрынок
 
 
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