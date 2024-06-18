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Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшего из России Jägermeister - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшего из России Jägermeister
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшего из России Jägermeister - 18.06.2024, ПРАЙМ
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшего из России Jägermeister
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак производителя ликера Jägermeister, который в ноябре 2022 года... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T17:14+0300
2024-06-18T17:14+0300
россия
роспатент
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак производителя ликера Jägermeister, который в ноябре 2022 года ушел из России, следует из базы ведомства. "Статус: действует. Последнее изменение статуса 11.06.2024", - уточняется в базе данных Роспатента. Подачу заявки производитель осуществил в ноябре 2023 года. О приостановке поставок в Россию ликера Jägermeister объявил в ноябре 2022 года омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.
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россия, роспатент
РОССИЯ, Роспатент
17:14 18.06.2024
 
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшего из России Jägermeister

Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшего из РФ производителя Jägermeister

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак производителя ликера Jägermeister, который в ноябре 2022 года ушел из России, следует из базы ведомства.
"Статус: действует. Последнее изменение статуса 11.06.2024", - уточняется в базе данных Роспатента. Подачу заявки производитель осуществил в ноябре 2023 года.
О приостановке поставок в Россию ликера Jägermeister объявил в ноябре 2022 года омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.
 
РОССИЯРоспатент
 
 
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