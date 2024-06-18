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Tele2 первым из российских операторов отменит роуминг в Крыму

Tele2 первым из российских операторов отменит роуминг в Крыму - 18.06.2024, ПРАЙМ

Tele2 первым из российских операторов отменит роуминг в Крыму

Tele2 первым из российских операторов осенью отменит роуминговую наценку в Крыму и Севастополе, во время пребывания там абонентов минуты и гигабайты будут... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T09:20+0300

2024-06-18T09:20+0300

2024-06-18T09:20+0300

россия

крым

tele2

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Tele2 первым из российских операторов осенью отменит роуминговую наценку в Крыму и Севастополе, во время пребывания там абонентов минуты и гигабайты будут тарифицироваться как в домашнем регионе, говорится в сообщении компании. "Tele2 … принял решение упразднить дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в этих регионах минуты и гигабайты будут тарифицироваться как в домашнем регионе: расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана", - говорится в сообщении. В Tele2 добавляют, что "компания планирует привести тарифы в регионе в соответствие общероссийским этой осенью". Так, по приезде в Крым и Севастополь абонент будет регистрироваться в сети оператора "Миранда", при этом минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета или же услуги будут тарифицироваться согласно стандартным расценкам его тарифного плана. В компании объяснили такое решение тем, что южные регионы России стали "центрами притяжения туристов" на фоне ограничений поездок за границу. По словам оператора, в январе-мае текущего года трафик в Крыму и Севастополе вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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россия, крым, tele2