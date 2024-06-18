Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Tele2 первым из российских операторов отменит роуминг в Крыму - 18.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240618/rouming-849258419.html
Tele2 первым из российских операторов отменит роуминг в Крыму
Tele2 первым из российских операторов отменит роуминг в Крыму - 18.06.2024, ПРАЙМ
Tele2 первым из российских операторов отменит роуминг в Крыму
Tele2 первым из российских операторов осенью отменит роуминговую наценку в Крыму и Севастополе, во время пребывания там абонентов минуты и гигабайты будут... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T09:20+0300
2024-06-18T09:20+0300
россия
крым
tele2
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_fd001da5addf2f88e7379649067665f1.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Tele2 первым из российских операторов осенью отменит роуминговую наценку в Крыму и Севастополе, во время пребывания там абонентов минуты и гигабайты будут тарифицироваться как в домашнем регионе, говорится в сообщении компании. "Tele2 … принял решение упразднить дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в этих регионах минуты и гигабайты будут тарифицироваться как в домашнем регионе: расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана", - говорится в сообщении. В Tele2 добавляют, что "компания планирует привести тарифы в регионе в соответствие общероссийским этой осенью". Так, по приезде в Крым и Севастополь абонент будет регистрироваться в сети оператора "Миранда", при этом минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета или же услуги будут тарифицироваться согласно стандартным расценкам его тарифного плана. В компании объяснили такое решение тем, что южные регионы России стали "центрами притяжения туристов" на фоне ограничений поездок за границу. По словам оператора, в январе-мае текущего года трафик в Крыму и Севастополе вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_8a20da8bd6ea5d4c1c28f7f980c496c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, tele2
РОССИЯ, КРЫМ, Tele2
09:20 18.06.2024
 
Tele2 первым из российских операторов отменит роуминг в Крыму

Tele2 осенью отменит роуминг в Крыму, туристы будут платить за связь как дома

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Tele2 первым из российских операторов осенью отменит роуминговую наценку в Крыму и Севастополе, во время пребывания там абонентов минуты и гигабайты будут тарифицироваться как в домашнем регионе, говорится в сообщении компании.
"Tele2 … принял решение упразднить дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в этих регионах минуты и гигабайты будут тарифицироваться как в домашнем регионе: расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана", - говорится в сообщении.
В Tele2 добавляют, что "компания планирует привести тарифы в регионе в соответствие общероссийским этой осенью".
Так, по приезде в Крым и Севастополь абонент будет регистрироваться в сети оператора "Миранда", при этом минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета или же услуги будут тарифицироваться согласно стандартным расценкам его тарифного плана.
В компании объяснили такое решение тем, что южные регионы России стали "центрами притяжения туристов" на фоне ограничений поездок за границу. По словам оператора, в январе-мае текущего года трафик в Крыму и Севастополе вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
РОССИЯКРЫМTele2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала