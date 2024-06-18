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Еще одна страна исчезла из списка поддержавших коммюнике саммита по Украине
Еще одна страна исчезла из списка поддержавших коммюнике саммита по Украине - 18.06.2024, ПРАЙМ
Еще одна страна исчезла из списка поддержавших коммюнике саммита по Украине
Вслед за Ираком и Иорданией Руанда приняла решение отказаться от поддержки коммюнике саммита по Украине, следует из информации, размещенной на сайте МИД... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T05:35+0300
2024-06-18T05:35+0300
2024-06-18T05:35+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Вслед за Ираком и Иорданией Руанда приняла решение отказаться от поддержки коммюнике саммита по Украине, следует из информации, размещенной на сайте МИД Швейцарии. При этом по состоянию на 16 июня Руанда присутствовала в списке стран, поддержавших заявление. 17 июня страны уже там не было.Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва участия в конференции не приняли. России Швейцария приглашения не направляла. В Кремле подчеркивали, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия РФ абсолютно нелогично и бесперспективно.Президент России Владимир Путин накануне конференции выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они, в частности, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также в них содержится закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация. Также президент указал на необходимость отмены антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
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Еще одна страна исчезла из списка поддержавших коммюнике саммита по Украине
Руанда отозвала подпись под итогами конференции по Украине
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Вслед за Ираком и Иорданией Руанда приняла решение отказаться от поддержки коммюнике саммита по Украине, следует из информации, размещенной на сайте МИД Швейцарии.
При этом по состоянию на 16 июня Руанда присутствовала в списке стран, поддержавших заявление. 17 июня страны уже там не было.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.
В Швейцарии объяснили подписи Ирака и Иордании под коммюнике по Украине
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва участия в конференции не приняли. России Швейцария приглашения не направляла. В Кремле подчеркивали, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия РФ абсолютно нелогично и бесперспективно.
Президент России Владимир Путин накануне конференции выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они, в частности, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также в них содержится закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация. Также президент указал на необходимость отмены антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.