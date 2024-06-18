https://1prime.ru/20240618/ruanda-849254939.html

Еще одна страна исчезла из списка поддержавших коммюнике саммита по Украине

Еще одна страна исчезла из списка поддержавших коммюнике саммита по Украине - 18.06.2024, ПРАЙМ

Еще одна страна исчезла из списка поддержавших коммюнике саммита по Украине

Вслед за Ираком и Иорданией Руанда приняла решение отказаться от поддержки коммюнике саммита по Украине, следует из информации, размещенной на сайте МИД... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T05:35+0300

2024-06-18T05:35+0300

2024-06-18T05:35+0300

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846066892_0:65:3410:1983_1920x0_80_0_0_b38266d4ef18fadec931391f566b4060.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Вслед за Ираком и Иорданией Руанда приняла решение отказаться от поддержки коммюнике саммита по Украине, следует из информации, размещенной на сайте МИД Швейцарии. При этом по состоянию на 16 июня Руанда присутствовала в списке стран, поддержавших заявление. 17 июня страны уже там не было.Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва участия в конференции не приняли. России Швейцария приглашения не направляла. В Кремле подчеркивали, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия РФ абсолютно нелогично и бесперспективно.Президент России Владимир Путин накануне конференции выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они, в частности, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также в них содержится закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация. Также президент указал на необходимость отмены антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.

https://1prime.ru/20240617/shveytsariya-849231744.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина