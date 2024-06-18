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Рубль может попытаться продолжить волну укрепления - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Рубль может попытаться продолжить волну укрепления
Рубль может попытаться продолжить волну укрепления - 18.06.2024, ПРАЙМ
Рубль может попытаться продолжить волну укрепления
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,9%. Фьючерсы на... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T09:23+0300
2024-06-18T09:23+0300
мнения аналитиков
рубль
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста днем ранее, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, показавший уверенную позитивную динамику днем ранее, сегодня утром корректируется, теряя 0,1% и торгуясь в районе 84,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексу экономических настроений в Германии, инфляции в Еврозоне, а также розничным продажам и объему промпроизводства в США.По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 1%, отступив в район 3 184 пунктов. Сегодня на старте торгов российский рынок может попытаться перейти к коррекционному росту, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. Однако в ходе сессии возможна активизация продаж, что приведет к компенсации утреннего роста и продолжению негативной динамики понедельника. Отметим, что индекс Мосбиржи продолжает движение в коридоре 3 000 – 3 270 пунктов и, скорее всего, в ближайшее время останется в данных границах. При этом, слабый спрос на российские акции, вызванный опасениями относительно влияния жесткой денежно-кредитной политикой и ее влиянием на показатели компании, может способствовать отступлению рынка к нижней границе данного диапазона.На валютной секции Московской биржи по итогам понедельника курс юаня снизился относительно рубля на 1,7%, в результате чего он закончил торги чуть ниже 12 рублей. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения давления на китайскую валюту. Инвесторы будут учитывать старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, что увеличит в ближайшие сессии предложение иностранной валюты на рынке. В результате, пара юань/рубль закрепится ниже 12 рублей и может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной в районе 11,5 рубля.
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Богдан Зварич
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Богдан Зварич
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рубль
Мнения аналитиков, рубль
09:23 18.06.2024
 

Рубль может попытаться продолжить волну укрепления

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Все материалы
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста днем ранее, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, показавший уверенную позитивную динамику днем ранее, сегодня утром корректируется, теряя 0,1% и торгуясь в районе 84,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексу экономических настроений в Германии, инфляции в Еврозоне, а также розничным продажам и объему промпроизводства в США.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 1%, отступив в район 3 184 пунктов. Сегодня на старте торгов российский рынок может попытаться перейти к коррекционному росту, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. Однако в ходе сессии возможна активизация продаж, что приведет к компенсации утреннего роста и продолжению негативной динамики понедельника. Отметим, что индекс Мосбиржи продолжает движение в коридоре 3 000 – 3 270 пунктов и, скорее всего, в ближайшее время останется в данных границах. При этом, слабый спрос на российские акции, вызванный опасениями относительно влияния жесткой денежно-кредитной политикой и ее влиянием на показатели компании, может способствовать отступлению рынка к нижней границе данного диапазона.
На валютной секции Московской биржи по итогам понедельника курс юаня снизился относительно рубля на 1,7%, в результате чего он закончил торги чуть ниже 12 рублей. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения давления на китайскую валюту. Инвесторы будут учитывать старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, что увеличит в ближайшие сессии предложение иностранной валюты на рынке. В результате, пара юань/рубль закрепится ниже 12 рублей и может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной в районе 11,5 рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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