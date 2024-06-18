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Рубль уже привык к рискам - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Рубль уже привык к рискам
Рубль уже привык к рискам - 18.06.2024, ПРАЙМ
Рубль уже привык к рискам
В понедельник, 17 июня, рубль завершил день укреплением по отношению к доллару, евро и юаню. Фьючерсы на доллар/рубль снизились на 0,26% до 87,74 рубля,... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T09:44+0300
2024-06-18T09:44+0300
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849259294.jpg?1718693056
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В понедельник, 17 июня, рубль завершил день укреплением по отношению к доллару, евро и юаню. Фьючерсы на доллар/рубль снизились на 0,26% до 87,74 рубля, евро/рубль - на 0,42% до 95,62, а юань/рубль потерял 1,64%, опустившись до 11,95 рубля. Росту рубля способствовали повышение нефтяных цен и общее ослабление доллара США на международном валютном рынке Форекс. На курс российской валюты по-прежнему оказывают давление риски введения новых санкций США, проблемы с трансграничными платежами, однако приближаются крупные налоговые выплаты, что может поддержать рубль до конца июня. В паре с юанем рублю помогают продажи валюты российскими экспортерами и Центробанком. Мировые цены на нефть эталонной марки Brent выросли на 2,17% до 84,35 доллара за баррель. Российская нефть Urals в июне торгуется с дисконтом около 15 долларов к Brent, а поставки в Китай идут с дисконтом 2,29 доллара к этой эталонной марке. При этом расчетная цена Urals для налогов в России составляет 63,6 доллара за баррель. Введение санкций против Московской биржи изменило структуру поставок российской нефти - теперь больший объем экспортируется в Индию и Китай, а не в Европу, как ранее. Значительное ускорение инфляции в России до 0,74% в мае после 0,5% в апреле, вызвавшее рост годовой инфляции до 8,3% с 7,84% в апреле, создает риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Центробанк РФ может повысить ключевую ставку в июле на 100 или 200 базисных пунктов. Минэкономразвития уже повысило прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5%. На торгах 17 июня нефть Brent подорожала на 2,17% до 84,35 доллара за баррель на фоне ослабления американской валюты. Рост спроса на топливо и напряженность на Ближнем Востоке должны поддержать дальнейший подъем цен. Также ожидается дефицит предложения во втором полугодии из-за снижения запасов в США, что тоже будет толкать котировки вверх. 18 июня Brent торгуется вблизи 84,1 доллара за баррель, вернувшись к сопротивлению 84,4 доллара. Чтобы открыть путь к 88,3 доллара, быкам необходимо пробить 84,5 доллара. После ралли на 10% с минимума 4 июня возможна техническая коррекция, но сейчас преимущество остается на стороне покупателей. Рост нефтяных цен до конца недели может поддержать укрепление рубля. Из-за санкций привычные торги на валютном рынке нарушены, и рублю удается избегать давления конкурентов. Доллар сейчас торгуется ниже равновесного уровня 90 рублей. Индекс Мосбиржи снизился на 1,00%, до 3183,68 п. Мы ожидаем что консолидация индекса Мосбиржи продолжится вблизи 3180 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
09:44 18.06.2024
 

Рубль уже привык к рискам

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В понедельник, 17 июня, рубль завершил день укреплением по отношению к доллару, евро и юаню. Фьючерсы на доллар/рубль снизились на 0,26% до 87,74 рубля, евро/рубль - на 0,42% до 95,62, а юань/рубль потерял 1,64%, опустившись до 11,95 рубля. Росту рубля способствовали повышение нефтяных цен и общее ослабление доллара США на международном валютном рынке Форекс.

На курс российской валюты по-прежнему оказывают давление риски введения новых санкций США, проблемы с трансграничными платежами, однако приближаются крупные налоговые выплаты, что может поддержать рубль до конца июня. В паре с юанем рублю помогают продажи валюты российскими экспортерами и Центробанком.

Мировые цены на нефть эталонной марки Brent выросли на 2,17% до 84,35 доллара за баррель. Российская нефть Urals в июне торгуется с дисконтом около 15 долларов к Brent, а поставки в Китай идут с дисконтом 2,29 доллара к этой эталонной марке. При этом расчетная цена Urals для налогов в России составляет 63,6 доллара за баррель.

Введение санкций против Московской биржи изменило структуру поставок российской нефти - теперь больший объем экспортируется в Индию и Китай, а не в Европу, как ранее.

Значительное ускорение инфляции в России до 0,74% в мае после 0,5% в апреле, вызвавшее рост годовой инфляции до 8,3% с 7,84% в апреле, создает риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Центробанк РФ может повысить ключевую ставку в июле на 100 или 200 базисных пунктов. Минэкономразвития уже повысило прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5%.

На торгах 17 июня нефть Brent подорожала на 2,17% до 84,35 доллара за баррель на фоне ослабления американской валюты. Рост спроса на топливо и напряженность на Ближнем Востоке должны поддержать дальнейший подъем цен. Также ожидается дефицит предложения во втором полугодии из-за снижения запасов в США, что тоже будет толкать котировки вверх.

18 июня Brent торгуется вблизи 84,1 доллара за баррель, вернувшись к сопротивлению 84,4 доллара. Чтобы открыть путь к 88,3 доллара, быкам необходимо пробить 84,5 доллара. После ралли на 10% с минимума 4 июня возможна техническая коррекция, но сейчас преимущество остается на стороне покупателей. Рост нефтяных цен до конца недели может поддержать укрепление рубля. Из-за санкций привычные торги на валютном рынке нарушены, и рублю удается избегать давления конкурентов. Доллар сейчас торгуется ниже равновесного уровня 90 рублей.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,00%, до 3183,68 п. Мы ожидаем что консолидация индекса Мосбиржи продолжится вблизи 3180 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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