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Эксперт Bloomberg назвал рубль одной из самых крепких валют - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперт Bloomberg назвал рубль одной из самых крепких валют
Эксперт Bloomberg назвал рубль одной из самых крепких валют - 18.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт Bloomberg назвал рубль одной из самых крепких валют
Рубль стал одной из самых крепких валют среди стран с развивающимися рынкам даже на фоне санкций. Его устойчивость к новым ограничениям оценил главный экономист | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T13:25+0300
2024-06-18T13:25+0300
рубль
санкции против рф
вторичные санкции
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Рубль стал одной из самых крепких валют среди стран с развивающимися рынкам даже на фоне санкций. Его устойчивость к новым ограничениям оценил главный экономист по России Bloomberg Economics, сообщает "Российская газета".По словам эксперта, последний раунд санкций повредит больше импортерам, чем экспортерам. Вторичные ограничения к иностранным банкам затруднят расчеты. По словам Исакова, это приводит к избытку валюты на внутреннем рынке. Новые рестрикции США, введенные 12 июня, отрезали Мосбиржу и входящие в нее компании от международной долларовой системы. Любые финансовые цепочки, в которых участвует хотя бы одна связанная с США компания или гражданин, после завершения переходного периода будут заблокированы. На практике это означает полный запрет биржевых торгов долларом США и евро. А именно они определяли до последнего момента курс рубля.
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рубль, санкции против рф, вторичные санкции
рубль, санкции против РФ, вторичные санкции
13:25 18.06.2024
 
Эксперт Bloomberg назвал рубль одной из самых крепких валют

Эксперт Bloomberg Исаков: рубль стал одной из самых крепких валют

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Рубль стал одной из самых крепких валют среди стран с развивающимися рынкам даже на фоне санкций. Его устойчивость к новым ограничениям оценил главный экономист по России Bloomberg Economics, сообщает "Российская газета".
По словам эксперта, последний раунд санкций повредит больше импортерам, чем экспортерам. Вторичные ограничения к иностранным банкам затруднят расчеты. По словам Исакова, это приводит к избытку валюты на внутреннем рынке.
Новые рестрикции США, введенные 12 июня, отрезали Мосбиржу и входящие в нее компании от международной долларовой системы. Любые финансовые цепочки, в которых участвует хотя бы одна связанная с США компания или гражданин, после завершения переходного периода будут заблокированы. На практике это означает полный запрет биржевых торгов долларом США и евро. А именно они определяли до последнего момента курс рубля.
Курс валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
Нет курса, есть только путь: как рублю без доллара выжить
15 июня, 04:04
 
рубльсанкции против РФвторичные санкции
 
 
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