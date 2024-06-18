https://1prime.ru/20240618/rubl-849266747.html
Эксперт Bloomberg назвал рубль одной из самых крепких валют
Эксперт Bloomberg назвал рубль одной из самых крепких валют - 18.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт Bloomberg назвал рубль одной из самых крепких валют
Рубль стал одной из самых крепких валют среди стран с развивающимися рынкам даже на фоне санкций. Его устойчивость к новым ограничениям оценил главный экономист | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T13:25+0300
2024-06-18T13:25+0300
2024-06-18T13:25+0300
рубль
санкции против рф
вторичные санкции
https://cdnn.1prime.ru/img/83405/71/834057164_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_03c86a757a6faeb66921ce5c5275533f.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Рубль стал одной из самых крепких валют среди стран с развивающимися рынкам даже на фоне санкций. Его устойчивость к новым ограничениям оценил главный экономист по России Bloomberg Economics, сообщает "Российская газета".По словам эксперта, последний раунд санкций повредит больше импортерам, чем экспортерам. Вторичные ограничения к иностранным банкам затруднят расчеты. По словам Исакова, это приводит к избытку валюты на внутреннем рынке. Новые рестрикции США, введенные 12 июня, отрезали Мосбиржу и входящие в нее компании от международной долларовой системы. Любые финансовые цепочки, в которых участвует хотя бы одна связанная с США компания или гражданин, после завершения переходного периода будут заблокированы. На практике это означает полный запрет биржевых торгов долларом США и евро. А именно они определяли до последнего момента курс рубля.
https://1prime.ru/20240615/valyuta-849193995.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83405/71/834057164_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5591835c3094438234f2f1712a9e7a0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубль, санкции против рф, вторичные санкции
рубль, санкции против РФ, вторичные санкции
Эксперт Bloomberg назвал рубль одной из самых крепких валют
Эксперт Bloomberg Исаков: рубль стал одной из самых крепких валют
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ.
Рубль стал одной из самых крепких валют среди стран с развивающимися рынкам даже на фоне санкций. Его устойчивость к новым ограничениям оценил главный экономист по России Bloomberg Economics, сообщает "Российская газета"
.
По словам эксперта, последний раунд санкций повредит больше импортерам, чем экспортерам. Вторичные ограничения к иностранным банкам затруднят расчеты. По словам Исакова, это приводит к избытку валюты на внутреннем рынке.
Новые рестрикции США, введенные 12 июня, отрезали Мосбиржу и входящие в нее компании от международной долларовой системы. Любые финансовые цепочки, в которых участвует хотя бы одна связанная с США компания или гражданин, после завершения переходного периода будут заблокированы. На практике это означает полный запрет биржевых торгов долларом США и евро. А именно они определяли до последнего момента курс рубля.
Нет курса, есть только путь: как рублю без доллара выжить