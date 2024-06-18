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Эксперт Bloomberg назвал рубль одной из самых крепких валют

Эксперт Bloomberg назвал рубль одной из самых крепких валют - 18.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт Bloomberg назвал рубль одной из самых крепких валют

Рубль стал одной из самых крепких валют среди стран с развивающимися рынкам даже на фоне санкций. Его устойчивость к новым ограничениям оценил главный экономист | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T13:25+0300

2024-06-18T13:25+0300

2024-06-18T13:25+0300

рубль

санкции против рф

вторичные санкции

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Рубль стал одной из самых крепких валют среди стран с развивающимися рынкам даже на фоне санкций. Его устойчивость к новым ограничениям оценил главный экономист по России Bloomberg Economics, сообщает "Российская газета".По словам эксперта, последний раунд санкций повредит больше импортерам, чем экспортерам. Вторичные ограничения к иностранным банкам затруднят расчеты. По словам Исакова, это приводит к избытку валюты на внутреннем рынке. Новые рестрикции США, введенные 12 июня, отрезали Мосбиржу и входящие в нее компании от международной долларовой системы. Любые финансовые цепочки, в которых участвует хотя бы одна связанная с США компания или гражданин, после завершения переходного периода будут заблокированы. На практике это означает полный запрет биржевых торгов долларом США и евро. А именно они определяли до последнего момента курс рубля.

https://1prime.ru/20240615/valyuta-849193995.html

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рубль, санкции против рф, вторичные санкции