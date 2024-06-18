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Отказ Турции от санкций против России беспокоит США, сообщили СМИ
Отказ Турции от санкций против России беспокоит США, сообщили СМИ - 18.06.2024, ПРАЙМ
Отказ Турции от санкций против России беспокоит США, сообщили СМИ
США выражают беспокойство из-за того, что Турция отказывается присоединиться к антироссийским рестрикциям, сообщает издание Posta. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T11:11+0300
2024-06-18T11:11+0300
2024-06-18T11:11+0300
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АНКАРА, 18 июн – ПРАЙМ. США выражают беспокойство из-за того, что Турция отказывается присоединиться к антироссийским рестрикциям, сообщает издание Posta. В этой связи автор издания пишет, что исключение России из системы Swift оказывает существенное давление на турецкие компании."В принципе, Анкара согласна только с решениями о введении эмбарго (против России), принятыми Организацией Объединённых Наций. Нежелание Турции участвовать в санкциях, введённых Западом, беспокоит Вашингтон. Исключение России из международной платёжной системы и программы Swift создаёт серьёзную нагрузку на турецкие компании и компании, работающие между двумя странами", - пишет газета. Кроме того, согласно информации в статье, турецкие власти очень осторожно относятся к украинскому конфликту, так как Анкара вносит существенный вклад в создание "зернового коридора", обмен пленными и разминирование Черного моря.Ранее турецкая газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
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россия, турция, сша, санкции против рф
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, США, санкции против РФ
Отказ Турции от санкций против России беспокоит США, сообщили СМИ
Posta: нежелание Турции подключаться к санкциям Запада беспокоит Вашингтон
АНКАРА, 18 июн – ПРАЙМ. США выражают беспокойство из-за того, что Турция отказывается присоединиться к антироссийским рестрикциям, сообщает издание Posta.
В этой связи автор издания пишет, что исключение России из системы Swift оказывает существенное давление на турецкие компании.
"В принципе, Анкара согласна только с решениями о введении эмбарго (против России), принятыми Организацией Объединённых Наций. Нежелание Турции участвовать в санкциях, введённых Западом, беспокоит Вашингтон. Исключение России из международной платёжной системы и программы Swift создаёт серьёзную нагрузку на турецкие компании и компании, работающие между двумя странами", - пишет газета.
Кроме того, согласно информации в статье, турецкие власти очень осторожно относятся к украинскому конфликту, так как Анкара вносит существенный вклад в создание "зернового коридора", обмен пленными и разминирование Черного моря.
Ранее турецкая газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
В Турции предложили решение проблем в оплате услуг российскими туристами