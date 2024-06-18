https://1prime.ru/20240618/sber-849258198.html

Новое мобильное приложение Сбербанка появилось в App Store

Новое мобильное приложение Сбербанка появилось в App Store - 18.06.2024, ПРАЙМ

Новое мобильное приложение Сбербанка появилось в App Store

Новое официальное мобильное приложение для клиентов Сбербанка - "Умный Онлайн" - появилось в App Store, говорится в сообщении банка. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T09:17+0300

2024-06-18T09:17+0300

2024-06-18T09:17+0300

россия

сбербанк

мобильное приложение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfd3f469676648a334539fbe41ca0be3.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Новое официальное мобильное приложение для клиентов Сбербанка - "Умный Онлайн" - появилось в App Store, говорится в сообщении банка. "С сегодняшнего дня клиенты Сбера - владельцы телефонов с операционной системой iOS - вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к СберБанк Онлайн. Новое приложение называется "Умный Онлайн" и доступно по ссылке", - говорится в сообщении. Банк призывает как можно скорее скачать приложение в App Store и уточняет, что старые версии приложений "Сбербанк Онлайн" будут отключаться - до конца года банк перестанет поддерживать версии 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11. Проверить версию приложения можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля, добавили там.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, мобильное приложение