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Новое мобильное приложение Сбербанка появилось в App Store
Новое мобильное приложение Сбербанка появилось в App Store - 18.06.2024, ПРАЙМ
Новое мобильное приложение Сбербанка появилось в App Store
Новое официальное мобильное приложение для клиентов Сбербанка - "Умный Онлайн" - появилось в App Store, говорится в сообщении банка. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T09:17+0300
2024-06-18T09:17+0300
2024-06-18T09:17+0300
россия
сбербанк
мобильное приложение
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Новое официальное мобильное приложение для клиентов Сбербанка - "Умный Онлайн" - появилось в App Store, говорится в сообщении банка. "С сегодняшнего дня клиенты Сбера - владельцы телефонов с операционной системой iOS - вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к СберБанк Онлайн. Новое приложение называется "Умный Онлайн" и доступно по ссылке", - говорится в сообщении. Банк призывает как можно скорее скачать приложение в App Store и уточняет, что старые версии приложений "Сбербанк Онлайн" будут отключаться - до конца года банк перестанет поддерживать версии 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11. Проверить версию приложения можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля, добавили там.
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россия, сбербанк, мобильное приложение
РОССИЯ, Сбербанк, мобильное приложение
Новое мобильное приложение Сбербанка появилось в App Store
Новое мобильное приложение Сбербанка "Умный Онлайн" появилось в App Store
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Новое официальное мобильное приложение для клиентов Сбербанка - "Умный Онлайн" - появилось в App Store, говорится в сообщении банка.
"С сегодняшнего дня клиенты Сбера - владельцы телефонов с операционной системой iOS - вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к СберБанк Онлайн. Новое приложение называется "Умный Онлайн" и доступно по ссылке", - говорится в сообщении.
Банк призывает как можно скорее скачать приложение в App Store и уточняет, что старые версии приложений "Сбербанк Онлайн" будут отключаться - до конца года банк перестанет поддерживать версии 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11.
Проверить версию приложения можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля, добавили там.