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"Сбер" предупредил о фейковом приложении банка в App Store
"Сбер" предупредил о фейковом приложении банка в App Store - 18.06.2024, ПРАЙМ
"Сбер" предупредил о фейковом приложении банка в App Store
Сбербанк в день выхода нового официального мобильного приложения банка в App Store предупреждает клиентов о фейковом - с названием "Сбер: Новый доступ в Сбол"... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T13:31+0300
2024-06-18T13:31+0300
2024-06-18T13:31+0300
россия
сбербанк
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сбербанк в день выхода нового официального мобильного приложения банка в App Store предупреждает клиентов о фейковом - с названием "Сбер: Новый доступ в Сбол". В пресс-службе банка РИА Новости сообщили, что уже отправили запрос на его блокировку. "Это приложение в App Store фейковое. Мы уже отправили запрос на его блокировку. Мы просим наших клиентов быть бдительными и не скачивать его", - рассказали в банке, отметив, что с начала года выявлено уже 21 мошенническое приложение якобы от "Сбера". Безопасное настоящее приложение для клиентов "Сбера" владельцев телефонов с операционной системой IOS для доступа к "СберБанк Онлайн" можно скачать в App Store, пройдя по ссылке: https://www.sberbank.com/sms/newsbol?from=press. Оно называется "Умный Онлайн". Также установить его помогут в офисах Сбербанка или сотрудники выездного сервиса. "Чтобы не попадаться на фейки, проверяйте информацию на сайте банка или в официальных каналах Сбера", - добавили в пресс-службе. На сегодняшний день владельцы смартфонов на операционной системе Android могут скачать актуальную версию "СберБанк Онлайн" на официальном сайте "Сбера" в каталоге приложений, в официальном магазине приложений RuStore, в фирменных магазинах AppGallery на телефонах Huawei и Galaxy Store на смартфонах Samsung.
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россия, сбербанк
"Сбер" предупредил о фейковом приложении банка в App Store
Сбербанк предупредил клиентов о фейковом приложении банка в App Store
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Сбербанк в день выхода нового официального мобильного приложения банка в App Store предупреждает клиентов о фейковом - с названием "Сбер: Новый доступ в Сбол". В пресс-службе банка РИА Новости сообщили, что уже отправили запрос на его блокировку.
"Это приложение в App Store фейковое. Мы уже отправили запрос на его блокировку. Мы просим наших клиентов быть бдительными и не скачивать его", - рассказали в банке, отметив, что с начала года выявлено уже 21 мошенническое приложение якобы от "Сбера".
Безопасное настоящее приложение для клиентов "Сбера" владельцев телефонов с операционной системой IOS для доступа к "СберБанк Онлайн" можно скачать в App Store, пройдя по ссылке: https://www.sberbank.com/sms/newsbol?from=press. Оно называется "Умный Онлайн". Также установить его помогут в офисах Сбербанка или сотрудники выездного сервиса.
"Чтобы не попадаться на фейки, проверяйте информацию на сайте банка или в официальных каналах Сбера", - добавили в пресс-службе.
На сегодняшний день владельцы смартфонов на операционной системе Android могут скачать актуальную версию "СберБанк Онлайн" на официальном сайте "Сбера" в каталоге приложений, в официальном магазине приложений RuStore, в фирменных магазинах AppGallery на телефонах Huawei и Galaxy Store на смартфонах Samsung.
Новое мобильное приложение Сбербанка появилось в App Store