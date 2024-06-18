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Путин рассказал, какие надбавки не попадут под повышение НДФЛ

Путин рассказал, какие надбавки не попадут под повышение НДФЛ - 18.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, какие надбавки не попадут под повышение НДФЛ

Надбавки за работу на Севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ, заявил президент России Владимир Путин. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T12:59+0300

2024-06-18T12:59+0300

2024-06-18T13:04+0300

ндфл

прогрессивная шкала ндфл

крайний север

владимир путин

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ЯКУТСК, 18 июн - ПРАЙМ. Надбавки за работу на Севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ, заявил президент России Владимир Путин."Только базовая часть должна учитываться для налогообложения. Обязательно такое поручение правительству дам", - пообещал глава государства. Подготовленный законопроект предлагает сохранить базовую ставку налога в 13 процентов для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов - на доход в пять миллионов в год, 18 процентов - до 20 миллионов рублей. Прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России.Северная надбавка - это процентная надбавка к зарплате людей, которые работают на Крайнем Севере. Зарплату умножают на северную надбавку и районный коэффициент.

https://1prime.ru/20240609/nalogovaya-sistema-849009324.html

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ндфл, прогрессивная шкала ндфл, крайний север, владимир путин