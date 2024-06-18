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Путин рассказал, какие надбавки не попадут под повышение НДФЛ - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, какие надбавки не попадут под повышение НДФЛ
Путин рассказал, какие надбавки не попадут под повышение НДФЛ - 18.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, какие надбавки не попадут под повышение НДФЛ
Надбавки за работу на Севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ, заявил президент России Владимир Путин. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T12:59+0300
2024-06-18T13:04+0300
ндфл
прогрессивная шкала ндфл
крайний север
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ЯКУТСК, 18 июн - ПРАЙМ. Надбавки за работу на Севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ, заявил президент России Владимир Путин."Только базовая часть должна учитываться для налогообложения. Обязательно такое поручение правительству дам", - пообещал глава государства. Подготовленный законопроект предлагает сохранить базовую ставку налога в 13 процентов для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов - на доход в пять миллионов в год, 18 процентов - до 20 миллионов рублей. Прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России.Северная надбавка - это процентная надбавка к зарплате людей, которые работают на Крайнем Севере. Зарплату умножают на северную надбавку и районный коэффициент.
https://1prime.ru/20240609/nalogovaya-sistema-849009324.html
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ндфл, прогрессивная шкала ндфл, крайний север, владимир путин
НДФЛ, прогрессивная шкала НДФЛ, крайний север, Владимир Путин
12:59 18.06.2024 (обновлено: 13:04 18.06.2024)
 
Путин рассказал, какие надбавки не попадут под повышение НДФЛ

Путин: надбавки за работу на Севере не должны учитываться в шкале НДФЛ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоселок Лорино на Чукотке
Поселок Лорино на Чукотке - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ЯКУТСК, 18 июн - ПРАЙМ. Надбавки за работу на Севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ, заявил президент России Владимир Путин.
"Только базовая часть должна учитываться для налогообложения. Обязательно такое поручение правительству дам", - пообещал глава государства.
Подготовленный законопроект предлагает сохранить базовую ставку налога в 13 процентов для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов - на доход в пять миллионов в год, 18 процентов - до 20 миллионов рублей. Прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России.
Северная надбавка - это процентная надбавка к зарплате людей, которые работают на Крайнем Севере. Зарплату умножают на северную надбавку и районный коэффициент.
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НДФЛпрогрессивная шкала НДФЛкрайний северВладимир Путин
 
 
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