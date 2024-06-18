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ГД приняла проект об оборотных штрафов для компаний за превышение выбросов

ГД приняла проект об оборотных штрафов для компаний за превышение выбросов - 18.06.2024, ПРАЙМ

ГД приняла проект об оборотных штрафов для компаний за превышение выбросов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается ответственность в виде оборотных штрафов для... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T14:50+0300

2024-06-18T14:50+0300

2024-06-18T14:50+0300

россия

госдума

оборотный штраф

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается ответственность в виде оборотных штрафов для компаний за нарушение квот на выбросы веществ в атмосферу. Согласно законопроекту, за несоблюдение ИП и юридическими лицами до 10% квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - штраф на от 50 до 100 тысяч рублей для ИП, от 1/1000 до 1/500 выручки за год для юридических лиц, но не менее миллиона рублей; от 10% до 25% квот выбросов - штраф на ИП – от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц – от 1/500 до 1/200 выручки за год, но не менее 2 миллионов рублей; от 25% до 50% квот выбросов – штраф на ИП – от 200 до 300 тысяч рублей, на юридических лиц от 1/200 до 1/100 суммы выручки за год, но не менее 3 миллионов рублей; от 50% до 75% квот выбросов – штраф на ИП – от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц от 1/50 до 3/100 выручки за год, но не менее 4 миллионов рублей; свыше 75% квот выбросов – штраф на ИП – от 500 до 800 тысяч рублей, на юридических лиц от 1/25 до 1/20 выручки за год, но не менее 5 миллионов рублей. Также законопроектом устанавливается ответственность в размере от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч - для ИП и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц за неисполнение или несвоевременное исполнение обязанностей по представлению сведений для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, представлению предложений по квотам выбросов, разработке планов мероприятий по достижению квот выбросов, направлению извещения об утверждении плана мероприятий по достижению квот выбросов. За воспрепятствование доступу на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, для уточнения сведений, полученных в результате проведения инвентаризации источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ, для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха предлагается установить штраф для должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, оборотный штраф