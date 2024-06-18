Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД приняла проект об оборотных штрафов для компаний за превышение выбросов - 18.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240618/shtraf-849269811.html
ГД приняла проект об оборотных штрафов для компаний за превышение выбросов
ГД приняла проект об оборотных штрафов для компаний за превышение выбросов - 18.06.2024, ПРАЙМ
ГД приняла проект об оборотных штрафов для компаний за превышение выбросов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается ответственность в виде оборотных штрафов для... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T14:50+0300
2024-06-18T14:50+0300
россия
госдума
оборотный штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается ответственность в виде оборотных штрафов для компаний за нарушение квот на выбросы веществ в атмосферу. Согласно законопроекту, за несоблюдение ИП и юридическими лицами до 10% квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - штраф на от 50 до 100 тысяч рублей для ИП, от 1/1000 до 1/500 выручки за год для юридических лиц, но не менее миллиона рублей; от 10% до 25% квот выбросов - штраф на ИП – от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц – от 1/500 до 1/200 выручки за год, но не менее 2 миллионов рублей; от 25% до 50% квот выбросов – штраф на ИП – от 200 до 300 тысяч рублей, на юридических лиц от 1/200 до 1/100 суммы выручки за год, но не менее 3 миллионов рублей; от 50% до 75% квот выбросов – штраф на ИП – от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц от 1/50 до 3/100 выручки за год, но не менее 4 миллионов рублей; свыше 75% квот выбросов – штраф на ИП – от 500 до 800 тысяч рублей, на юридических лиц от 1/25 до 1/20 выручки за год, но не менее 5 миллионов рублей. Также законопроектом устанавливается ответственность в размере от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч - для ИП и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц за неисполнение или несвоевременное исполнение обязанностей по представлению сведений для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, представлению предложений по квотам выбросов, разработке планов мероприятий по достижению квот выбросов, направлению извещения об утверждении плана мероприятий по достижению квот выбросов. За воспрепятствование доступу на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, для уточнения сведений, полученных в результате проведения инвентаризации источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ, для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха предлагается установить штраф для должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, оборотный штраф
РОССИЯ, Госдума, оборотный штраф
14:50 18.06.2024
 
ГД приняла проект об оборотных штрафов для компаний за превышение выбросов

ГД одобрила введение оборотных штрафов для компаний за нарушение квот выбросов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается ответственность в виде оборотных штрафов для компаний за нарушение квот на выбросы веществ в атмосферу.
Согласно законопроекту, за несоблюдение ИП и юридическими лицами до 10% квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - штраф на от 50 до 100 тысяч рублей для ИП, от 1/1000 до 1/500 выручки за год для юридических лиц, но не менее миллиона рублей; от 10% до 25% квот выбросов - штраф на ИП – от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц – от 1/500 до 1/200 выручки за год, но не менее 2 миллионов рублей; от 25% до 50% квот выбросов – штраф на ИП – от 200 до 300 тысяч рублей, на юридических лиц от 1/200 до 1/100 суммы выручки за год, но не менее 3 миллионов рублей; от 50% до 75% квот выбросов – штраф на ИП – от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц от 1/50 до 3/100 выручки за год, но не менее 4 миллионов рублей; свыше 75% квот выбросов – штраф на ИП – от 500 до 800 тысяч рублей, на юридических лиц от 1/25 до 1/20 выручки за год, но не менее 5 миллионов рублей.
Также законопроектом устанавливается ответственность в размере от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч - для ИП и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц за неисполнение или несвоевременное исполнение обязанностей по представлению сведений для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, представлению предложений по квотам выбросов, разработке планов мероприятий по достижению квот выбросов, направлению извещения об утверждении плана мероприятий по достижению квот выбросов.
За воспрепятствование доступу на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, для уточнения сведений, полученных в результате проведения инвентаризации источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ, для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха предлагается установить штраф для должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
 
РОССИЯГосдумаоборотный штраф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала