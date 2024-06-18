https://1prime.ru/20240618/sotrudnichestvo-849257540.html

В Китае назвали диалог России со страной образцом международных отношений

В Китае назвали диалог России со страной образцом международных отношений - 18.06.2024, ПРАЙМ

В Китае назвали диалог России со страной образцом международных отношений

Российско-китайские отношения стали образцом нового типа международного сотрудничества, о чем заявил глава отдела международных связей Центрального комитета... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T08:26+0300

2024-06-18T08:26+0300

2024-06-18T08:26+0300

россия

китай

сотрудничество

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ПЕКИН, 18 июн - ПРАЙМ. Российско-китайские отношения стали образцом нового типа международного сотрудничества, о чем заявил глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао в ходе встречи с заместителем председателя российского Совбеза Дмитрием Медведевым. "Китайско-российские отношения стали образцом нового типа международных отношений и отношений между соседними крупными державами", - сказал китайский дипломат, его слова приводит портал отдела международных связей ЦК КПК. Кроме того, он упомянул, что в текущем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. По словам Лю Цзяньчао, двусторонние контакты обеих стран превратились в движущую силу, которая помогает им преодолевать все препятствия.Член ЦК КПК подчеркнул, что коммунистическая партия Китая готова тесно сотрудничать с "Единой Россией" на разных уровнях и в любом формате. В этой связи он выразил готовность взаимодействовать по разным вопросам, начиная с госуправления и заканчивая партийным строительством.В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.

https://1prime.ru/20240618/asean-849256612.html

китай

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россия, китай, сотрудничество