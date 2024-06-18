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"Поворотный момент". В США неожиданно высказались о ситуации на фронте

"Поворотный момент". В США неожиданно высказались о ситуации на фронте - 18.06.2024, ПРАЙМ

"Поворотный момент". В США неожиданно высказались о ситуации на фронте

Западные страны подошли к поворотному моменту в вопросе предоставления военной помощи Украине. Об этом сообщает издание National Interest."НАТО переживает... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T11:34+0300

2024-06-18T11:34+0300

2024-06-18T11:34+0300

россия

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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Западные страны подошли к поворотному моменту в вопросе предоставления военной помощи Украине. Об этом сообщает издание National Interest."НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками Соединенных Штатов одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России…" — сообщается в материале статьи.Как пишет автор статьи, кроме этого, перспектива отправки инструкторов Североатлантического альянса на Украине создает ситуацию с высоким риском. Американские, французские или другие военные будут уязвимы для преднамеренных или случайных ударов со стороны российских военных, добавляет издание.Ранее российский президент Владимир Путин заявил о праве страны на асимметричный ответ на поставку Украине оружия дальнего радиуса действия и упомянул о возможности отправки оружия в регионы, с баз которых будет возможность нанести удары по чувствительным объектам государств, отправивших ракеты ВСУ.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.

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