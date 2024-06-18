"Поворотный момент". В США неожиданно высказались о ситуации на фронте
NI: Запад подошел к поворотному моменту в конфликте на Украине
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Западные страны подошли к поворотному моменту в вопросе предоставления военной помощи Украине. Об этом сообщает издание National Interest.
"НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками Соединенных Штатов одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России…" — сообщается в материале статьи.
"НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками Соединенных Штатов одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России…" — сообщается в материале статьи.
Как пишет автор статьи, кроме этого, перспектива отправки инструкторов Североатлантического альянса на Украине создает ситуацию с высоким риском. Американские, французские или другие военные будут уязвимы для преднамеренных или случайных ударов со стороны российских военных, добавляет издание.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о праве страны на асимметричный ответ на поставку Украине оружия дальнего радиуса действия и упомянул о возможности отправки оружия в регионы, с баз которых будет возможность нанести удары по чувствительным объектам государств, отправивших ракеты ВСУ.
В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.