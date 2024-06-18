https://1prime.ru/20240618/ssha-849279142.html
В конгрессе США спрогнозировали динамику ВВП и госдолга
В конгрессе США спрогнозировали динамику ВВП и госдолга - 18.06.2024, ПРАЙМ
В конгрессе США спрогнозировали динамику ВВП и госдолга
Рост экономики США в 2024 году замедлится до 2%, сохранится на том же уровне в 2025 году и ослабнет до 1,8% в 2026 году, говорится в докладе бюджетного... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T21:40+0300
2024-06-18T21:40+0300
2024-06-18T21:40+0300
экономика
сша
конгресс сша
госдолг сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059763_0:245:5500:3339_1920x0_80_0_0_2f84673538a03ea9028a17889b5c156c.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Рост экономики США в 2024 году замедлится до 2%, сохранится на том же уровне в 2025 году и ослабнет до 1,8% в 2026 году, говорится в докладе бюджетного управления американского конгресса. "Экономический рост, как ожидается, замедлится с 3,1% в 2023 году до 2% процентов в 2024 году на фоне роста безработицы и незначительного снижения инфляции. По прогнозам, экономический рост сохранится стабильным на уровне 2% в 2025 году и составит около 1,8% в 2026-м и последующие годы", - указано в докладе.Также прогнозируется, что госдолг Соединенных Штатов вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% в 2034 году."Относительно размера экономики, долг вырастет с 2024 по 2034 год, поскольку рост процентных расходов и обязательных расходов опережает сокращение расходов и рост доходов. Долг, находящийся в открытом доступе, вырастет с 99% ВВП в этом году до 122% в 2034 году", - указано в документе.
https://1prime.ru/20240614/vliyanie-849200224.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059763_362:0:5139:3583_1920x0_80_0_0_9c31e991dfed0edbcc76e4cb4a7669a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, конгресс сша, госдолг сша
Экономика, США, Конгресс США, госдолг США
В конгрессе США спрогнозировали динамику ВВП и госдолга
Конгресс: рост ВВП США в 2024 году замедлится до 2%, ослабнет до 1,8% в 2026 году
ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Рост экономики США в 2024 году замедлится до 2%, сохранится на том же уровне в 2025 году и ослабнет до 1,8% в 2026 году, говорится в докладе бюджетного управления американского конгресса.
"Экономический рост, как ожидается, замедлится с 3,1% в 2023 году до 2% процентов в 2024 году на фоне роста безработицы и незначительного снижения инфляции. По прогнозам, экономический рост сохранится стабильным на уровне 2% в 2025 году и составит около 1,8% в 2026-м и последующие годы", - указано в докладе.
Также прогнозируется, что госдолг Соединенных Штатов вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% в 2034 году.
"Относительно размера экономики, долг вырастет с 2024 по 2034 год, поскольку рост процентных расходов и обязательных расходов опережает сокращение расходов и рост доходов. Долг, находящийся в открытом доступе, вырастет с 99% ВВП в этом году до 122% в 2034 году", - указано в документе.
Эксперт привел доказательство падения роли США в мире