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В конгрессе США спрогнозировали динамику ВВП и госдолга - 18.06.2024, ПРАЙМ
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В конгрессе США спрогнозировали динамику ВВП и госдолга
В конгрессе США спрогнозировали динамику ВВП и госдолга - 18.06.2024, ПРАЙМ
В конгрессе США спрогнозировали динамику ВВП и госдолга
Рост экономики США в 2024 году замедлится до 2%, сохранится на том же уровне в 2025 году и ослабнет до 1,8% в 2026 году, говорится в докладе бюджетного... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T21:40+0300
2024-06-18T21:40+0300
экономика
сша
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Рост экономики США в 2024 году замедлится до 2%, сохранится на том же уровне в 2025 году и ослабнет до 1,8% в 2026 году, говорится в докладе бюджетного управления американского конгресса. "Экономический рост, как ожидается, замедлится с 3,1% в 2023 году до 2% процентов в 2024 году на фоне роста безработицы и незначительного снижения инфляции. По прогнозам, экономический рост сохранится стабильным на уровне 2% в 2025 году и составит около 1,8% в 2026-м и последующие годы", - указано в докладе.Также прогнозируется, что госдолг Соединенных Штатов вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% в 2034 году."Относительно размера экономики, долг вырастет с 2024 по 2034 год, поскольку рост процентных расходов и обязательных расходов опережает сокращение расходов и рост доходов. Долг, находящийся в открытом доступе, вырастет с 99% ВВП в этом году до 122% в 2034 году", - указано в документе.
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сша, конгресс сша, госдолг сша
Экономика, США, Конгресс США, госдолг США
21:40 18.06.2024
 
В конгрессе США спрогнозировали динамику ВВП и госдолга

Конгресс: рост ВВП США в 2024 году замедлится до 2%, ослабнет до 1,8% в 2026 году

© AFP / Zach GibsonСША
США - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© AFP / Zach Gibson
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ВАШИНГТОН, 18 июн - ПРАЙМ. Рост экономики США в 2024 году замедлится до 2%, сохранится на том же уровне в 2025 году и ослабнет до 1,8% в 2026 году, говорится в докладе бюджетного управления американского конгресса.
"Экономический рост, как ожидается, замедлится с 3,1% в 2023 году до 2% процентов в 2024 году на фоне роста безработицы и незначительного снижения инфляции. По прогнозам, экономический рост сохранится стабильным на уровне 2% в 2025 году и составит около 1,8% в 2026-м и последующие годы", - указано в докладе.
Также прогнозируется, что госдолг Соединенных Штатов вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% в 2034 году.
"Относительно размера экономики, долг вырастет с 2024 по 2034 год, поскольку рост процентных расходов и обязательных расходов опережает сокращение расходов и рост доходов. Долг, находящийся в открытом доступе, вырастет с 99% ВВП в этом году до 122% в 2034 году", - указано в документе.
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ЭкономикаСШАКонгресс СШАгосдолг США
 
 
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