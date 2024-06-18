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Кассация утвердила отказ "дочке" Adidas в иске к российскому Ситибанку - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Кассация утвердила отказ "дочке" Adidas в иске к российскому Ситибанку
Кассация утвердила отказ "дочке" Adidas в иске к российскому Ситибанку - 18.06.2024, ПРАЙМ
Кассация утвердила отказ "дочке" Adidas в иске к российскому Ситибанку
Арбитражный суд Московского округа утвердил решение об отказе в иске ООО "Адидас", российской структуры немецкого производителя спортивной одежды и обуви... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T15:00+0300
2024-06-18T15:00+0300
россия
суд
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа утвердил решение об отказе в иске ООО "Адидас", российской структуры немецкого производителя спортивной одежды и обуви Adidas, требовавшего взыскать около 63 миллионов рублей с АО "КБ Ситибанк", российского подразделения американского Citibank, сказано в картотеке арбитражных дел. "Оставить кассационную жалобу без удовлетворения", - сказано в карточке дела. Суд установил, что между сторонами с 2016 года действует договор о выставлении документарных аккредитивов, резервных аккредитивов и гарантий. По условиям договора Ситибанк выдавал за "Адидас" банковские гарантии в пользу арендодателей, сдававших помещения ритейлеру. Всего с 2016 по 2022 год банк выпустил 1019 гарантий в обеспечение исполнения "Адидасом" обязательств по уплате арендной платы. В январе 2023 года, в преддверии ухода с российского рынка, Ситибанк предложил "Адидасу" заключить договор об обеспечительном платеже в размере сумм 37 гарантий, истекающих в 2023-2024 годах. Это максимальная сумма денежных средств, которая потенциально может быть выплачена банком по всем выданным им гарантиям за ритейлера. По мере прекращения невостребованных гарантий банк возвращал бы деньги "Адидасу". После отказа компании от заключения договора Ситибанк самостоятельно списал нужную сумму с ее счетов. "Адидас", считая свои права нарушенными, обратился с иском о взыскании неосновательного обогащения с процентами – около 63 миллионов рублей. Суд, отказывая в иске, согласился с доводами ответчика, который, в частности, сослался на ухудшение финансового состояния контрагента, заявившего в 2022 году о прекращении деятельности в России и закрытии магазинов. Так, по итогам 2022 года российская "дочка" Adidas получила убыток в 7,9 миллиарда рублей. Кроме того, ответчик заявил, что первоначальный договор 2016 года содержит условие, позволяющее банку требовать обеспечение. При этом суд отклонил довод "Адидаса", что при заключении договора он был слабой стороной. Как отметил суд, в России на тот момент действовало еще 706 банков, а юридический департамент "Адидаса" в 2016 году получил премию журнала "Корпоративный юрист" в номинации "Лучший юридический департамент в секторе FMCG (товары повседневного спроса)".
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5
4.7
96
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россия, суд
РОССИЯ, суд
15:00 18.06.2024
 
Кассация утвердила отказ "дочке" Adidas в иске к российскому Ситибанку

Суд утвердил отказ "дочке" Adidas в иске на 63 млн руб к российскому Ситибанку

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа утвердил решение об отказе в иске ООО "Адидас", российской структуры немецкого производителя спортивной одежды и обуви Adidas, требовавшего взыскать около 63 миллионов рублей с АО "КБ Ситибанк", российского подразделения американского Citibank, сказано в картотеке арбитражных дел.
"Оставить кассационную жалобу без удовлетворения", - сказано в карточке дела.
Суд установил, что между сторонами с 2016 года действует договор о выставлении документарных аккредитивов, резервных аккредитивов и гарантий. По условиям договора Ситибанк выдавал за "Адидас" банковские гарантии в пользу арендодателей, сдававших помещения ритейлеру. Всего с 2016 по 2022 год банк выпустил 1019 гарантий в обеспечение исполнения "Адидасом" обязательств по уплате арендной платы.
В январе 2023 года, в преддверии ухода с российского рынка, Ситибанк предложил "Адидасу" заключить договор об обеспечительном платеже в размере сумм 37 гарантий, истекающих в 2023-2024 годах. Это максимальная сумма денежных средств, которая потенциально может быть выплачена банком по всем выданным им гарантиям за ритейлера. По мере прекращения невостребованных гарантий банк возвращал бы деньги "Адидасу".
После отказа компании от заключения договора Ситибанк самостоятельно списал нужную сумму с ее счетов. "Адидас", считая свои права нарушенными, обратился с иском о взыскании неосновательного обогащения с процентами – около 63 миллионов рублей.
Суд, отказывая в иске, согласился с доводами ответчика, который, в частности, сослался на ухудшение финансового состояния контрагента, заявившего в 2022 году о прекращении деятельности в России и закрытии магазинов. Так, по итогам 2022 года российская "дочка" Adidas получила убыток в 7,9 миллиарда рублей.
Кроме того, ответчик заявил, что первоначальный договор 2016 года содержит условие, позволяющее банку требовать обеспечение. При этом суд отклонил довод "Адидаса", что при заключении договора он был слабой стороной. Как отметил суд, в России на тот момент действовало еще 706 банков, а юридический департамент "Адидаса" в 2016 году получил премию журнала "Корпоративный юрист" в номинации "Лучший юридический департамент в секторе FMCG (товары повседневного спроса)".
 
РОССИЯсуд
 
 
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