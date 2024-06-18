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Путин назвал регион, в котором тарифы на электроэнергии резко подскочили - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал регион, в котором тарифы на электроэнергии резко подскочили
Путин назвал регион, в котором тарифы на электроэнергии резко подскочили - 18.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал регион, в котором тарифы на электроэнергии резко подскочили
Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли вдвое больше, чем в среднем по стране, заявил президент России Владимир Путин. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T12:46+0300
2024-06-18T13:01+0300
тарифы
тарифы на электроэнергию
владимир путин
дальний восток
энергетика рф
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли вдвое больше, чем в среднем по стране, заявил президент России Владимир Путин."У нас в 2022 году планировался рост тарифов в соответствии с инфляцией, а целевая инфляция была четыре процента, но она оказалась гораздо больше – двенадцать", - сказал Путин на встрече с жителями региона. Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал агентству "Прайм", что с первого июля в России будут проиндексированы цены на услуги ЖКУ в среднем на 10 процентов.
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тарифы, тарифы на электроэнергию, владимир путин, дальний восток, энергетика рф
тарифы, тарифы на электроэнергию, Владимир Путин, Дальний Восток, энергетика РФ
12:46 18.06.2024 (обновлено: 13:01 18.06.2024)
 
Путин назвал регион, в котором тарифы на электроэнергии резко подскочили

Путин: тарифы на электроэнергию на ДВ выросли вдвое больше, чем по стране

© Фото : Сергей ДикийХабаровск, Дальний Восток
Хабаровск, Дальний Восток - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© Фото : Сергей Дикий
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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли вдвое больше, чем в среднем по стране, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас в 2022 году планировался рост тарифов в соответствии с инфляцией, а целевая инфляция была четыре процента, но она оказалась гораздо больше – двенадцать", - сказал Путин на встрече с жителями региона.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал агентству "Прайм", что с первого июля в России будут проиндексированы цены на услуги ЖКУ в среднем на 10 процентов.
Тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
Россиян предупредили о скором подорожании “коммуналки”
1 июня, 02:02
 
тарифытарифы на электроэнергиюВладимир ПутинДальний Востокэнергетика РФ
 
 
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