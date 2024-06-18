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Путин назвал регион, в котором тарифы на электроэнергии резко подскочили

Путин назвал регион, в котором тарифы на электроэнергии резко подскочили - 18.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал регион, в котором тарифы на электроэнергии резко подскочили

Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли вдвое больше, чем в среднем по стране, заявил президент России Владимир Путин. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T12:46+0300

2024-06-18T12:46+0300

2024-06-18T13:01+0300

тарифы

тарифы на электроэнергию

владимир путин

дальний восток

энергетика рф

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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли вдвое больше, чем в среднем по стране, заявил президент России Владимир Путин."У нас в 2022 году планировался рост тарифов в соответствии с инфляцией, а целевая инфляция была четыре процента, но она оказалась гораздо больше – двенадцать", - сказал Путин на встрече с жителями региона. Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал агентству "Прайм", что с первого июля в России будут проиндексированы цены на услуги ЖКУ в среднем на 10 процентов.

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