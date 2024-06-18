https://1prime.ru/20240618/telegram-849273613.html
Telegram запустил сервис для знакомств
Telegram запустил сервис для знакомств - 18.06.2024, ПРАЙМ
Telegram запустил сервис для знакомств
Интернет-мессенджер Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской, сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T16:42+0300
2024-06-18T16:42+0300
2024-06-18T16:42+0300
telegram
знакомства
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/54/832835432_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_befb73f12d91b6fa71736c09bcd42fae.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Интернет-мессенджер Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской, сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения."TON Dating запущен", - говорится в сообщении. Чтобы стать пользователем сервиса, необходимо зарегистрироваться через Telegram-бота. При регистрации нужно ввести свое имя, дату рождения, сообщить об увлечениях и прикрепить три фотографии. После этого анкета отправляется на проверку, выяснил корреспондент РИА Новости. Интернет-издание "Код Дурова" отмечает, что для женщин подписка бесплатная, а для мужчин доступ платный. Оплатить подписку можно как с помощью криптокошелька, так и через внутреннюю валюту - "звёзды". Стоимость одного месяца составляет 2500 "звёзд" или 5700 рублей по курсу. В начале июня основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск внутренней валюты "звезды". Пользователи смогут оплачивать ей цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, а также электронные книги, онлайн-курсы и предметы для игр на платформе Telegram.
https://1prime.ru/20240506/milonov-847937531.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/54/832835432_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1a73fb505c2981af9099e79346ac374f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, знакомства
Telegram запустил сервис для знакомств
Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Интернет-мессенджер Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской, сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения.
"TON Dating запущен", - говорится в сообщении.
Чтобы стать пользователем сервиса, необходимо зарегистрироваться через Telegram-бота. При регистрации нужно ввести свое имя, дату рождения, сообщить об увлечениях и прикрепить три фотографии. После этого анкета отправляется на проверку, выяснил корреспондент РИА Новости.
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел для знакомств
Интернет-издание "Код Дурова" отмечает, что для женщин подписка бесплатная, а для мужчин доступ платный. Оплатить подписку можно как с помощью криптокошелька, так и через внутреннюю валюту - "звёзды". Стоимость одного месяца составляет 2500 "звёзд" или 5700 рублей по курсу.
В начале июня основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск внутренней валюты "звезды". Пользователи смогут оплачивать ей цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, а также электронные книги, онлайн-курсы и предметы для игр на платформе Telegram.