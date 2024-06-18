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Telegram запустил сервис для знакомств - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Telegram запустил сервис для знакомств
Telegram запустил сервис для знакомств - 18.06.2024, ПРАЙМ
Telegram запустил сервис для знакомств
Интернет-мессенджер Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской, сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T16:42+0300
2024-06-18T16:42+0300
telegram
знакомства
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Интернет-мессенджер Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской, сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения."TON Dating запущен", - говорится в сообщении. Чтобы стать пользователем сервиса, необходимо зарегистрироваться через Telegram-бота. При регистрации нужно ввести свое имя, дату рождения, сообщить об увлечениях и прикрепить три фотографии. После этого анкета отправляется на проверку, выяснил корреспондент РИА Новости. Интернет-издание "Код Дурова" отмечает, что для женщин подписка бесплатная, а для мужчин доступ платный. Оплатить подписку можно как с помощью криптокошелька, так и через внутреннюю валюту - "звёзды". Стоимость одного месяца составляет 2500 "звёзд" или 5700 рублей по курсу. В начале июня основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск внутренней валюты "звезды". Пользователи смогут оплачивать ей цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, а также электронные книги, онлайн-курсы и предметы для игр на платформе Telegram.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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telegram, знакомства
Telegram, знакомства
16:42 18.06.2024
 
Telegram запустил сервис для знакомств

Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастник митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве.
Участник митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Интернет-мессенджер Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской, сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения.
"TON Dating запущен", - говорится в сообщении.
Чтобы стать пользователем сервиса, необходимо зарегистрироваться через Telegram-бота. При регистрации нужно ввести свое имя, дату рождения, сообщить об увлечениях и прикрепить три фотографии. После этого анкета отправляется на проверку, выяснил корреспондент РИА Новости.
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Интернет-издание "Код Дурова" отмечает, что для женщин подписка бесплатная, а для мужчин доступ платный. Оплатить подписку можно как с помощью криптокошелька, так и через внутреннюю валюту - "звёзды". Стоимость одного месяца составляет 2500 "звёзд" или 5700 рублей по курсу.
В начале июня основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск внутренней валюты "звезды". Пользователи смогут оплачивать ей цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, а также электронные книги, онлайн-курсы и предметы для игр на платформе Telegram.
 
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