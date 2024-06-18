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СМИ: Турция помогла России предотвратить второй теракт после "Крокуса" - 18.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Турция помогла России предотвратить второй теракт после "Крокуса"
СМИ: Турция помогла России предотвратить второй теракт после "Крокуса" - 18.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: Турция помогла России предотвратить второй теракт после "Крокуса"
Турецкие спецслужбы передали российским коллегам информацию о планируемом теракте на торговый центр после атаки на "Крокус Сити Холл", сообщает издание... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T09:40+0300
2024-06-18T09:42+0300
россия
турция
крокус сити холл
теракт
происшествия
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АНКАРА, 18 июн - ПРАЙМ. Турецкие спецслужбы передали российским коллегам информацию о планируемом теракте на торговый центр после атаки на "Крокус Сити Холл", сообщает издание Hürriyet."Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой", — говорится в материале.Согласно изданию, теракт на торговый центр готовили боевики группировки "Вилаят Хорасан"*. Турецкие спецслужбы в течение длительного времени следили за деятельностью местной ячейки этой группировки. После нападения на католическую церковь в Стамбуле удалось допросить несколько причастных лиц, после чего турецкая сторона связалась с российскими спецслужбами.Отмечается, что двое бевиков посетили Турцию перед атакой, о чем были проинформированы российские правоохранительные органы.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.*Террористическая организация, запрещена в России
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россия, турция, крокус сити холл, теракт
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Крокус сити холл, теракт, Происшествия
09:40 18.06.2024 (обновлено: 09:42 18.06.2024)
 
СМИ: Турция помогла России предотвратить второй теракт после "Крокуса"

Hurriyet: Турция помогла России предотвратить новый теракт после "Крокуса"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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АНКАРА, 18 июн - ПРАЙМ. Турецкие спецслужбы передали российским коллегам информацию о планируемом теракте на торговый центр после атаки на "Крокус Сити Холл", сообщает издание Hürriyet.
"Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой", — говорится в материале.
Согласно изданию, теракт на торговый центр готовили боевики группировки "Вилаят Хорасан"*. Турецкие спецслужбы в течение длительного времени следили за деятельностью местной ячейки этой группировки. После нападения на католическую церковь в Стамбуле удалось допросить несколько причастных лиц, после чего турецкая сторона связалась с российскими спецслужбами.
Отмечается, что двое бевиков посетили Турцию перед атакой, о чем были проинформированы российские правоохранительные органы.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
*Террористическая организация, запрещена в России
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ПроисшествияРОССИЯТУРЦИЯКрокус сити холлтеракт
 
 
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