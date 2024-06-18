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СМИ раскрыли, кто получит выгоду от прекращения торгов долларами в России - 18.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, кто получит выгоду от прекращения торгов долларами в России
СМИ раскрыли, кто получит выгоду от прекращения торгов долларами в России - 18.06.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, кто получит выгоду от прекращения торгов долларами в России
Отмена торгов долларами и евро на Московской бирже будет выгодна российским банкам, особенно малым и средним, выяснили "Ведомости". | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T11:15+0300
2024-06-18T11:15+0300
экономика
россия
банки
доллар
евро
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Отмена торгов долларами и евро на Московской бирже будет выгодна российским банкам, особенно малым и средним, выяснили "Ведомости"."Преимущество могут получить небольшие и средние российские кредитные организации, не находящиеся под санкциями и сохраняющие возможность проводить операции с внешними контрагентами", — пишет издание со ссылкой на главного экономиста инвесткомпании "Ренессанс капитал" Олега Кузьмина.Отмечается, что банки таким образом смогут увеличить свои доходы за счет притока новых клиентов. Также выиграют банки-нерезиденты, но это зависит от решений третьих стран, где находятся их головные офисы.Тем не менее, банки-нерезиденты должны также должны соблюдать осторожность, чтобы не нарушить санкции и не стать объектом вторичных ограничений.Крупные государственные банки также смогут выиграть от операций по обмену наличных для розничных клиентов. Кроме того, платежные агенты и финансовые услуги, связанные с конвертацией валюты, также смогут получить преимущества от отмены торгов долларом.В издании заключили, что доллар и евро не исчезнут с российского рынка, так как валюта из недружественных стран все равно будет использоваться для расчетов за сырье.
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россия, банки, доллар, евро
Экономика, РОССИЯ, Банки, доллар, евро
11:15 18.06.2024
 
СМИ раскрыли, кто получит выгоду от прекращения торгов долларами в России

"Ведомости": банки выиграют от отмены биржевых торгов долларами и евро

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Отмена торгов долларами и евро на Московской бирже будет выгодна российским банкам, особенно малым и средним, выяснили "Ведомости".
"Преимущество могут получить небольшие и средние российские кредитные организации, не находящиеся под санкциями и сохраняющие возможность проводить операции с внешними контрагентами", — пишет издание со ссылкой на главного экономиста инвесткомпании "Ренессанс капитал" Олега Кузьмина.
Отмечается, что банки таким образом смогут увеличить свои доходы за счет притока новых клиентов. Также выиграют банки-нерезиденты, но это зависит от решений третьих стран, где находятся их головные офисы.
Тем не менее, банки-нерезиденты должны также должны соблюдать осторожность, чтобы не нарушить санкции и не стать объектом вторичных ограничений.
Крупные государственные банки также смогут выиграть от операций по обмену наличных для розничных клиентов. Кроме того, платежные агенты и финансовые услуги, связанные с конвертацией валюты, также смогут получить преимущества от отмены торгов долларом.
В издании заключили, что доллар и евро не исчезнут с российского рынка, так как валюта из недружественных стран все равно будет использоваться для расчетов за сырье.
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