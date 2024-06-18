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В Турции предложили решение проблем в оплате услуг российскими туристами
В Турции предложили решение проблем в оплате услуг российскими туристами - 18.06.2024, ПРАЙМ
В Турции предложили решение проблем в оплате услуг российскими туристами
Турции целесообразно создать прямой банк для российского туристического бизнеса с целью решения возникающих проблем по оплате услуг в курортных регионах страны, | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T09:38+0300
2024-06-18T09:38+0300
2024-06-18T09:38+0300
россия
турция
туризм
проблемы с платежами из россии
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АНКАРА, 18 июн – ПРАЙМ. Турции целесообразно создать прямой банк для российского туристического бизнеса с целью решения возникающих проблем по оплате услуг в курортных регионах страны, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. Власти Турции не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в текущем году на фоне проблем с платежами, рассчитывают на аналогичные с предыдущими годами показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. "Для решения проблем с российскими туристами были внедрены системы предоплаты, но видно, что они ограничены, и решение здесь заключается в том, чтобы в качестве посредника выступал турецкий банк. В Анкаре остерегаются этого из-за санкций США, но было бы целесообразнее создать прямой банк специально для этого (туристического - ред.) бизнеса", - заявил собеседник агентства. По его словам, наличие такого банка будет "опосредовать финансовые операции российских граждан в Турции и турецких граждан в России". "Может быть создан финансовый институт замкнутого цикла", - сказал он. Число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году, заявил ранее посол РФ Алексей Ерхов.
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россия, турция, туризм, проблемы с платежами из россии
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Туризм, проблемы с платежами из России
В Турции предложили решение проблем в оплате услуг российскими туристами
Эксперт Эрчин: Турции нужно создать прямой банк для российского турбизнеса
АНКАРА, 18 июн – ПРАЙМ. Турции целесообразно создать прямой банк для российского туристического бизнеса с целью решения возникающих проблем по оплате услуг в курортных регионах страны, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. Власти Турции не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в текущем году на фоне проблем с платежами, рассчитывают на аналогичные с предыдущими годами показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны.
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"Для решения проблем с российскими туристами были внедрены системы предоплаты, но видно, что они ограничены, и решение здесь заключается в том, чтобы в качестве посредника выступал турецкий банк. В Анкаре остерегаются этого из-за санкций США, но было бы целесообразнее создать прямой банк специально для этого (туристического - ред.) бизнеса", - заявил собеседник агентства.
По его словам, наличие такого банка будет "опосредовать финансовые операции российских граждан в Турции и турецких граждан в России".
"Может быть создан финансовый институт замкнутого цикла", - сказал он.
Число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году, заявил ранее посол РФ Алексей Ерхов.