https://1prime.ru/20240618/turizm-849258897.html

В Турции предложили решение проблем в оплате услуг российскими туристами

В Турции предложили решение проблем в оплате услуг российскими туристами - 18.06.2024, ПРАЙМ

В Турции предложили решение проблем в оплате услуг российскими туристами

Турции целесообразно создать прямой банк для российского туристического бизнеса с целью решения возникающих проблем по оплате услуг в курортных регионах страны, | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T09:38+0300

2024-06-18T09:38+0300

2024-06-18T09:38+0300

россия

турция

туризм

проблемы с платежами из россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/06/841450637_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_197058c1ff64adb78b19b479ec163282.jpg

АНКАРА, 18 июн – ПРАЙМ. Турции целесообразно создать прямой банк для российского туристического бизнеса с целью решения возникающих проблем по оплате услуг в курортных регионах страны, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. Власти Турции не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в текущем году на фоне проблем с платежами, рассчитывают на аналогичные с предыдущими годами показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. "Для решения проблем с российскими туристами были внедрены системы предоплаты, но видно, что они ограничены, и решение здесь заключается в том, чтобы в качестве посредника выступал турецкий банк. В Анкаре остерегаются этого из-за санкций США, но было бы целесообразнее создать прямой банк специально для этого (туристического - ред.) бизнеса", - заявил собеседник агентства. По его словам, наличие такого банка будет "опосредовать финансовые операции российских граждан в Турции и турецких граждан в России". "Может быть создан финансовый институт замкнутого цикла", - сказал он. Число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году, заявил ранее посол РФ Алексей Ерхов.

https://1prime.ru/20240615/turtsiya-849210175.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, туризм, проблемы с платежами из россии